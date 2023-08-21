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Spor

Yunus Akgün'ün yeni adresi belli oluyor

Galatasaray'da ayrılacağı söylenen Yunus Akgün'ün adresi netleşiyor. Yunus Akgün'ün İngiltere Championship ekibi Leicester City'e transfer olacağı iddia edildi.

19:08 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yunus Akgün

Yunus Akgün

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Yunus Akgün'ün sarı kırmızılı takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.


Yunus Akgün Leicester yolcusu

beIN Sports'un haberine göre; Yunus Akgün, geçtiğimiz sezon İngiltere Premier League'den İngiltere Championship'e düşen Leicester City'ye Transfer olmaya hazırlanıyor.


İki kulüp arasında oyuncunun kiralık olarak transfer olması için görüşmeleri sürdürdüğünü belirtilirken, sürecin olumlu ilerlediği ve kısa süre içerisinde transferin netleşebileceği de aktarıldı.


Altyapısından yetiştiği Galatasaray'ın forması ile toplamda 60 maça çıkan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.



#Transfer
#Yunus Akgün
#Galatasaray
16 dakika önce
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