Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un alt yapıdan yetiştirdiği ve daha sonra kısa sürede A takıma yükselen 17 yaşındaki Yunus Emre Konak'a Premier Lig ekiplerinden Brentford'un bonuslarla birlikte 5 milyon euroluk resmi teklifte bulunduğu öğrenildi.

Yunus Emre Konak, ligin başında Kayserispor ile oynanan hazırlık maçında profesyonel kariyerinin ilk golünü atmıştı. Konak bu sezon ise kırmızı beyaz forma ile çıktığı 17 resmi maçta 1 asist yaptı.