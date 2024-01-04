|
Spor

Sivasspor'un 17'lik genç yeteneği Premier Lig yolunda

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, Sivasspor'un genç orta saha oyuncusu Yunus Emre Konak'a resmi teklif yaptı.

16:55 - 4/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:02 - 4/01/2024 Perşembe
DHA
Yunus Emre Süper Lig'de 17 maça çıktı.
Yunus Emre Süper Lig'de 17 maça çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un alt yapıdan yetiştirdiği ve daha sonra kısa sürede A takıma yükselen 17 yaşındaki Yunus Emre Konak'a Premier Lig ekiplerinden Brentford'un bonuslarla birlikte 5 milyon euroluk resmi teklifte bulunduğu öğrenildi.


Kulüpler arasındaki transfer görüşmesinin henüz sonuçlanmadığı bildirildi.


Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un Yunus Emre'yle ilgili açıklaması

"Hedefim Avrupa" demişti

Yunus Emre Konak, 8 Ağustos'ta verdiği röportajda hedefinin Avrupa olduğundan bahsetmişti. Genç oyuncu, "Futbolculuk hedefimde yavaş yavaş ilerliyorum. Avrupa'ya gitme hayalim var" ifadelerini kullanmıştı.


Yunus Emre Konak, ligin başında Kayserispor ile oynanan hazırlık maçında profesyonel kariyerinin ilk golünü atmıştı. Konak bu sezon ise kırmızı beyaz forma ile çıktığı 17 resmi maçta 1 asist yaptı.






#Sivasspor
#Premier Lig
#Yunus Emre Konak
#Brentford
32 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
EYT 3600, 4500, 5000 GÜNLE ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI SIRALANDI!