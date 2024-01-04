Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un alt yapıdan yetiştirdiği ve daha sonra kısa sürede A takıma yükselen 17 yaşındaki Yunus Emre Konak'a Premier Lig ekiplerinden Brentford'un bonuslarla birlikte 5 milyon euroluk resmi teklifte bulunduğu öğrenildi.
Kulüpler arasındaki transfer görüşmesinin henüz sonuçlanmadığı bildirildi.
Yunus Emre Konak, 8 Ağustos'ta verdiği röportajda hedefinin Avrupa olduğundan bahsetmişti. Genç oyuncu, "Futbolculuk hedefimde yavaş yavaş ilerliyorum. Avrupa'ya gitme hayalim var" ifadelerini kullanmıştı.
Yunus Emre Konak, ligin başında Kayserispor ile oynanan hazırlık maçında profesyonel kariyerinin ilk golünü atmıştı. Konak bu sezon ise kırmızı beyaz forma ile çıktığı 17 resmi maçta 1 asist yaptı.