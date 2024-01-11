Yunus Emre Konak resmen Brentford'da

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor genç oyuncusu Yunus Emre Konak’ın Premier Lig ekibi Brentford’a transfer olduğunu duyurdu.





Kırmızı-beyazlılar bu transferden 4.5 milyon euro kazanacak. Sonraki satıştan ise yüzde 12.5 pay alacak.





Sivasspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Sivasspor Futbol Akademi'de yetişerek a takımımıza yükselen genç futbolcumuz Yunus Emre Konak, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'a transfer oldu.





12 yaşında futbol akademimize adım atarak, Sivasspor öz kaynaklarında yetişen ve bu sezon ise a takımımıza yükselen 18 yaşındaki sporcumuz Yunus Emre Konak'ın transferi için Brentford ile anlaşamaya varıldı.





Hayallerinin peşinde koşan, alt takımlarımızda forma giyen onlarca genç sporcumuza örnek olan Yunus Emre Konak'a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonra ki kariyerinde başarılar diliyoruz.





Yunus Emre'nin gelişimine katkı sağlayan Sivasspor Futbol Akademi antrenörlerimize ve a takımımızda ilk kez forma şansı vererek Türk futboluna kazandıran eski teknik direktörümüz Servet Çetin'e teşekkür ederiz"





Sivasspor formasıyla bu sezon toplamda 17 maça çıkıp 1 asistlik performans sergiledi.





18 yaşındaki genç oyuncu, İngiliz ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı





Brentford'un paylaşımı:

Welcome to Brentford, Yunus Emre Konak! ✍️ pic.twitter.com/H35r5tzxB9 — Brentford FC (@BrentfordFC) January 11, 2024











