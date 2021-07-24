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Yusuf Demir Barcelona formasıyla kendine hayran bıraktı

Barcelona'nın B takımına transfer olan Yusuf Demir, yeni takımının formasıyla çıktığı ilk maçta bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yusuf Demir Barcelona formasıyla kendine hayran bıraktı
Maçtaki etkili şutunu kaleci güçlükle çıkardı.

Avusturya ekibi Rapid Wien'den 10 milyon euro satın alma opsiyonuyla Barcelona'nın B takımına transfer olan Yusuf Demir, hazırlık maçındaki performansıyla büyük beğeni topladı.

Karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koyan 18 yaşındaki futbolcu, şutları ve paslarıyla kendine hayran bıraktı.

Katalan ekibinin Türkçe hesabı, genç yıldız adayının maçtaki performans videosunu, "İşte karşınızda ilk maçıyla Türk asıllı, Barcelonalı Yusuf Demir" ifadeleriyle paylaştı.

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