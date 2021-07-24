Yusuf Demir Barcelona formasıyla kendine hayran bıraktı

Basın toplantısında ilginç diyalog: Kim merak etti?

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda PSV'ye 5-1 mağlup olarak tur şansını zora sokan Galatasaray'da karşılaşma sonrası Fatih Terim'in bir basın mensubuyla yaşadığı diyalog sosyal medyada gündem oldu.