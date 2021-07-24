Yusuf Demir Barcelona formasıyla kendine hayran bıraktı

Avusturya ekibi Rapid Wien'den 10 milyon euro satın alma opsiyonuyla Barcelona'nın B takımına transfer olan Yusuf Demir, hazırlık maçındaki performansıyla büyük beğeni topladı.
Karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koyan 18 yaşındaki futbolcu, şutları ve paslarıyla kendine hayran bıraktı.
Katalan ekibinin Türkçe hesabı, genç yıldız adayının maçtaki performans videosunu, "İşte karşınızda ilk maçıyla Türk asıllı, Barcelonalı Yusuf Demir" ifadeleriyle paylaştı.
🔥 İşte karşınızda ilk maçıyla Türk asıllı, Barcelonalı Yusuf Demir 🔵🔴
😍 @yusufdemir_10 pic.twitter.com/dWjSM1h1w3
🔥 İşte karşınızda ilk maçıyla Türk asıllı, Barcelonalı Yusuf Demir 🔵🔴