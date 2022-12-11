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Yusuf Demir topu yönetime attı: Bana değil onlara sorun

Galatasaray forması giyen Yusuf Demir, yerli statüsünde oynayamamasıyla ilgili soruya, "Bununla ilgili bir düşüncem yok. Bu konuyu benimle değil, yönetimle konuşun" dedi.

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Haber Merkezi AA
Yusuf Demir yerli statüsünde oynayamamasıyla ilgili ne dedi?
Yusuf Demir hazırlık maçında iki gol attı.

Yusuf Demir, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada gerçekleştirilen Antalya kampında Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor ile yaptıkları hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İki gol attığı müsabakayı değerlendiren 19 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, "Maça iyi başlamadık ama ikinci yarı iyiydik. Bence maçı kazanmamız gerekirdi" dedi.

Sezon başında geldiği Galatasaray'da çok iyi karşılandığını aktaran Yusuf Demir, "Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım sezon sonunda şampiyon olacağız. Her gol futbolcuyu moral olarak etkiler. İlk gollerimi attığım için mutluyum. İnşallah devamı gelir" diye konuştu.

"Şampiyon olmak istiyoruz"

Yusuf, takımda birçok yıldız oyuncunun olduğunu vurgulayarak, "Takımdaki ağabeylerimiz gençlere yardımcı olmak istiyor. Diğer takımlar nasıl bilmiyorum ama bizim takım sıcak kanlı. Şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah bu amacımıza ulaşırız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Futbol Federasyonunda çalışmıyorum"


Avusturya Milli Takımı'nı seçtiği için yerli statüsünde oynayamayan sarı-kırmızılı futbolcu, yabancı kuralıyla ilgili düşüncesinin sorulması üzerine, "Bununla ilgili bir düşüncem yok. Bu konuyu benimle değil, yönetimle konuşun" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de uygulanan yabancı oyuncu sayısıyla ilgili ise Yusuf, "Türkiye Futbol Federasyonu'nda çalışmıyorum. Bence onlara sorun" yanıtını verdi.

ÖZET | Galatasaray 2-2 Adana Demirspor
SPOR
ÖZET | Galatasaray 2-2 Adana Demirspor


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