Spor Yusuf Yazıcı Galatasaraya doğru Transferi için kolaylık istenecek
FUTBOL FUTBOL

Yusuf Yazıcı Galatasaray'a doğru: Transferi için kolaylık istenecek

Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille'de forma giyen milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı, yeniden Türkiye'ye dönebilir. Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile görüşen Yazıcı için Galatasaray da devreye girdi. Genç oyuncunun menajeriyle iletişime geçen sarı-kırmızılı takım, transferi bir an önce bitirmek istiyor. Eğer Yusuf Yazıcı Trabzonspor ile anlaşamazsa, Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncu için menajeri, Trabzonspor'u ikna etmek için görüşmelerde bulunacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yusuf Yazıcı Galatasaraya doğru: Transferi için kolaylık istenecek
Yusuf Yazıcı bu sezon 21 maçta, 1 gol ve 1 asistle oynadı.

2019 yılında 17.5 milyon euro karşılığında Trabzonspor'dan, Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'e transfer olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, yeniden Süper Lig'de forma giyebilir. Geride bıraktığımız sezonu Fransa'da şampiyon tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde gol krallığı yaşayan Yazıcı, bu sezon istediği süreyi Lille'de bulamadı.

Yeniden Trabzonspor'a dönebilir

Milli oyuncunun yeniden Trabzonspor'da forma giyme ihtimali bulunurken, Abdullah Avcı ile bir görüşme yapıldığı öğrenildi. Garanti forma şansı verilmeyen Yusuf Yazıcı'ya, kadroda yedek bekleyebileceğinin de vurgusu yapıldı.

Galatasaray da devrede

24 yaşındaki oyuncu için Galatasaray da devreye girdi. Yusuf Yazıcı'nın menajeriyle görüşen sarı-kırmızılı takım, genç oyuncunun transferini bir an önce bitirmek istiyor. Eğer Yusuf Yazıcı, Trabzonspor ile anlaşamazsa; Galatasaray'a transferi için bordo-mavili kulüpten kolaylık istenecek.

  • Trabzonspor'dan kolaylık bekleniyor
  • Yusuf Yazıcı, 2019 yılında Trabzonspor'dan Lille'e transfer olurken sözleşmesinde özel bir madde yer alıyordu. Bu maddeye göre; Losc Lille Kulübü, Yusuf Yazıcı'yı Türkiye'de başka bir kulübe kiralamayacağını veya satmayacağını taahhüt ediyor. Lille bu taahhüdünü ihlal ederse, Trabzonspor'a 20 milyon euro tazminat bedeli ödeyecek. Bu maddeyle ilgili Trabzonspor yönetimiyle görüşecek olan Yazıcı'nın menajeri, kolaylık sağlanmasını isteyecek.

Yusuf Yazıcı sürprizi: Trabzon'a geldi
SPOR
Yusuf Yazıcı sürprizi: Trabzon'a geldi

Menajeri açıkladı: Yusuf Yazıcı Lille'den ayrılıyor mu?
SPOR
Menajeri açıkladı: Yusuf Yazıcı Lille'den ayrılıyor mu?

Akaryakıta indirim

Akaryakıta indirim

​Motorin ve LPG'de pompa fiyatına yansıyacak.
Köy kara gömüldü

Köy kara gömüldü

Evlerine tünel açarak gidiyorlar.
Kripto para yasası hazır

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gecikmeden Meclis'e göndererek bu konuda adım atacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fırsatçı ve stokçulara çağrı.

​Akademisyenler, muhalif siyasetçiler ve sosyal medya figürleri halkı panikletti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.