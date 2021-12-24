Yusuf Yazıcı Galatasaray'a doğru: Transferi için kolaylık istenecek

Yusuf Yazıcı bu sezon 21 maçta, 1 gol ve 1 asistle oynadı.

2019 yılında 17.5 milyon euro karşılığında Trabzonspor'dan, Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'e transfer olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, yeniden Süper Lig'de forma giyebilir. Geride bıraktığımız sezonu Fransa'da şampiyon tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde gol krallığı yaşayan Yazıcı, bu sezon istediği süreyi Lille'de bulamadı.

Yeniden Trabzonspor'a dönebilir

Milli oyuncunun yeniden Trabzonspor'da forma giyme ihtimali bulunurken, Abdullah Avcı ile bir görüşme yapıldığı öğrenildi. Garanti forma şansı verilmeyen Yusuf Yazıcı'ya, kadroda yedek bekleyebileceğinin de vurgusu yapıldı.

Galatasaray da devrede

24 yaşındaki oyuncu için Galatasaray da devreye girdi. Yusuf Yazıcı'nın menajeriyle görüşen sarı-kırmızılı takım, genç oyuncunun transferini bir an önce bitirmek istiyor. Eğer Yusuf Yazıcı, Trabzonspor ile anlaşamazsa; Galatasaray'a transferi için bordo-mavili kulüpten kolaylık istenecek.

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Trabzonspor'dan kolaylık bekleniyor

Yusuf Yazıcı, 2019 yılında Trabzonspor'dan Lille'e transfer olurken sözleşmesinde özel bir madde yer alıyordu. Bu maddeye göre; Losc Lille Kulübü, Yusuf Yazıcı'yı Türkiye'de başka bir kulübe kiralamayacağını veya satmayacağını taahhüt ediyor. Lille bu taahhüdünü ihlal ederse, Trabzonspor'a 20 milyon euro tazminat bedeli ödeyecek. Bu maddeyle ilgili Trabzonspor yönetimiyle görüşecek olan Yazıcı'nın menajeri, kolaylık sağlanmasını isteyecek.

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