Spor Yusuf Yazıcı durdurulamıyor Hat-trick yaptı
FUTBOL FUTBOL

Yusuf Yazıcı durdurulamıyor: Hat-trick yaptı

CSKA Moskova forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Rubin Kazan karşısında 3 gol birden atarak takımına farklı galibiyeti getiren isim oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı: Yusuf Yazıcının Rubin Kazana attığı golleri izle
Yusuf Yazıcı performansıyla Rusya'yı sallıyor.

Rusya Premier Ligi'nde CSKA Moskova, sahasında Rubin Kazan'ı konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 6-1 kazandı.

CSKA Moskova'nın Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı, mücadelede hat-trick yaparak yıldızlaştı.

CSKA Moskova formasıyla ligde 4 maça çıkan Yusuf Yazıcı, gol sayısını 6'ya yükseltti.

"Umarım kafayla atarım" demişti


Yusuf Yazıcı'nın mücadelede kafayla gol atması, Yeni Şafak yazarı Erdal Hoş ile girdiği diyaloğu hatırlattı.

Erdal Hoş, "Yusuf kafa golü görmüyoruz" demiş ve yıldız futbolcu da, "Haklısın abi. Umarım atarım da sen de rahatlarsın" karşılığını vermişti.

İşte Yusuf Yazıcı'nın maçta attığı goller:

Sözcününhaberine yalanlama

Sözcü'nün
haberine yalanlama

2025'ten itibaren devletimiz ilave gelire kavuşacak.
İlk yarıda eşitlik var

İlk yarıda eşitlik var

Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oluyor.
Ukraynada patlamamış onlarca Rus bombası ele geçirildi

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan önemli açıklamalar.

​'Fidan dede' 35 yılda 550 bine yakın fidanı toprakla buluşturdu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan önce öpüp sonra başına koymuştu.

Ömer Çelik'ten hastanedeki darp iddialarına ilişkin paylaşım.

Türk şirketlere çağrı: Bu fırsatları değerlendirin.

​Ukrayna işgal girişiminde son rakamları paylaştı.

​Yaptırım yağmuruna tutulan Rusya'ya yeni şok.

Araç içinde sıkışan 12 yolcu kurtarıldı.

​Pençe-Şimşek operasyonunda sol kol ve bacağını kaybetti.

​Evlat nöbetindeki anne oğluna seslendi: Ne olursun dön gel

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.