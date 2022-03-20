Yusuf Yazıcı durdurulamıyor: Hat-trick yaptı

Rusya Premier Ligi'nde CSKA Moskova, sahasında Rubin Kazan'ı konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 6-1 kazandı.
CSKA Moskova'nın Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı, mücadelede hat-trick yaparak yıldızlaştı.
CSKA Moskova formasıyla ligde 4 maça çıkan Yusuf Yazıcı, gol sayısını 6'ya yükseltti.
"Umarım kafayla atarım" demişti
Yusuf Yazıcı'nın mücadelede kafayla gol atması, Yeni Şafak yazarı Erdal Hoş ile girdiği diyaloğu hatırlattı.
Erdal Hoş, "Yusuf kafa golü görmüyoruz" demiş ve yıldız futbolcu da, "Haklısın abi. Umarım atarım da sen de rahatlarsın" karşılığını vermişti.
İşte Yusuf Yazıcı'nın maçta attığı goller:
Yusuf Yazici não para de anotar. Seu quarto gol em quatro jogos pela Liga Russa.
Craque! pic.twitter.com/GS9oaTHKt4
Yusuf Yazici não para de anotar. Seu quarto gol em quatro jogos pela Liga Russa.
Yusuf Yazici. 4 jogos-5 gols.
Segundo contra o Rubin.
CSKA vai fazendo 5 a 1. pic.twitter.com/atfzRyA0Fx
Yusuf Yazici. 4 jogos-5 gols.
Hat-trick de Yusuf Yazici. Agora de pênalti.
6 gols em 4 jogos.
Rubin Kazan vai levando 6 a 1 do CSKA. pic.twitter.com/H53mj0k5bD
Hat-trick de Yusuf Yazici. Agora de pênalti.