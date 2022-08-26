Spor Yusuf Yazıcıdan muhteşem gol
FUTBOL FUTBOL

Yusuf Yazıcı'dan muhteşem gol

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'den forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, takımının Ajaccio ile oynadığı maçın 17. dakikasında attığı muhteşem golle takımını 1-0 öne geçirdi. İşte Yusuf Yazıcı'nın harika golü...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yusuf Yazıcıdan Ajaccio ağlarına harika gol: Tıkla izle
​Yusuf Yazıcı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'den forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, takımının Ajaccio ile oynadığı maçın 17. dakikasında attığı muhteşem golle takımını 1-0 öne geçirdi. İşte Yusuf Yazıcı'nın harika golü...

25 yaşındaki futbolcu, ceza sahası dışındaki kalabalık içerisinde önüne düşen topa çok şık bir vuruş yaparak topu filelerle buluşturdu.

İşte Yusuf Yazıcı'nın attığı gol:
KAPa bildirildi

KAP'a bildirildi

Trabzonspor, Gbamin'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Anlaşma sağlandı

Anlaşma sağlandı

​Trabzonspor, Ajax'ta forma giyen Naci Ünüvar'ı kiraladı.
İstifa etti

İstifa etti

Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız'da flaş istifa.
Gaziantep FK - Antalyaspor

Gaziantep FK - Antalyaspor

Gaziantep FK, Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor'u ağırlıyor.
Biletler satışta

Biletler satışta

​Trabzonspor - Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıktı.
Gülümseten diyalog

Gülümseten diyalog

​Volkan Demirel kura toplarından birisini açamadı.
F.Bahçe ve Trabzonspor'un <br>rakipleri belli oldu

F.Bahçe ve Trabzonspor'un
rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi grup kuraları İstanbul'da çekildi.
Kuralar çekildi

Kuralar çekildi

Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belirlendi.
'G Grubu'nu <br>tercih ederdim'

'G Grubu'nu
tercih ederdim'

​Ahmet Ağaoğlu'ndan kura yorumu.
Sahalardan <br>uzak kalacak

Sahalardan
uzak kalacak

​Sevilla'da Marcao şoku yaşanıyor.
'İntikam istiyor'

'İntikam istiyor'

​Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi, sosyal medya sallandı.
Tribün lideri<br>öldürüldü

Tribün lideri
öldürüldü

​Katiliyle aynı masada oturduğu ortaya çıktı.
Kazandığı para <br>belli oldu

Kazandığı para
belli oldu

​Fenerbahçe adını gruplara yazdırdı, kasasını doldurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.