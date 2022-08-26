Yusuf Yazıcı'dan muhteşem gol

Dünya

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Savaş uçakları nükleer silah taşıyacak şekilde değiştirildi

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ellerindeki bazı savaş uçaklarının nükleer silah taşıyabilme özelliklerine göre dizayn edildiğini söyleyerek batılı ülkelere gözdağı verdi.Rusya’nın en yakın müttefiki konumundaki Belarus’un devlet başkanı Aleksandr Lukaşenko bugün yaptığı açıklamalarda NATO ve batılı ülkelere gözdağı verdi.