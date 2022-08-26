Yusuf Yazıcı'dan muhteşem gol

Yusuf Yazıcı harika bir gol attı demin pic.twitter.com/c4dJ0Ag5fp
Yusuf Yazıcı harika bir gol attı demin pic.twitter.com/c4dJ0Ag5fp— Colmanın Bandanası (@Elcolmandante61) August 26, 2022
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'den forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, takımının Ajaccio ile oynadığı maçın 17. dakikasında attığı muhteşem golle takımını 1-0 öne geçirdi. İşte Yusuf Yazıcı'nın harika golü...
25 yaşındaki futbolcu, ceza sahası dışındaki kalabalık içerisinde önüne düşen topa çok şık bir vuruş yaparak topu filelerle buluşturdu.
İşte Yusuf Yazıcı'nın attığı gol:
Yusuf Yazıcı harika bir gol attı demin pic.twitter.com/c4dJ0Ag5fp
Yusuf Yazıcı harika bir gol attı demin pic.twitter.com/c4dJ0Ag5fp— Colmanın Bandanası (@Elcolmandante61) August 26, 2022