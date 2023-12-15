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Spor

Yusuf Yazıcı'nın evine hırsızlar dadandı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın evi dün akşam saatlerinde soyuldu.

15:01 - 15/12/2023 Cuma
DHA
Hırsızlar ikinci kez evine girdi.
Hırsızlar ikinci kez evine girdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 6’ncı ve son hafta maçında Lille sahasında Faroe Adaları ekibi Klaksvik’i 3-0 yendi. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı 29’uncu dakikada penaltıdan attığı golle takımını öne geçiren isim oldu.


Bu sezon gösterdiği performansla yeniden milli takım kadrosuna davet edilen 26 yaşındaki hücum oyuncusu, maçın oynandığı saatlerde hırsız şoku yaşadı. Milli oyuncunun Lille şehrinde bulunan evine giren hırsızların, Yusuf Yazıcı’ya ait birçok saat ve değerli eşyayı çaldığı öğrenildi.


Yusuf Yazıcı'nın evi 2019 yılında da hırsızlar tarafından soyulmuştu.






#Lille
#Yusuf Yazıcı
#Fransa
15 dakika önce
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