Yusuf Yazıcı'nın evine hırsızlar dadandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 6’ncı ve son hafta maçında Lille sahasında Faroe Adaları ekibi Klaksvik’i 3-0 yendi. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı 29’uncu dakikada penaltıdan attığı golle takımını öne geçiren isim oldu.

Bu sezon gösterdiği performansla yeniden milli takım kadrosuna davet edilen 26 yaşındaki hücum oyuncusu, maçın oynandığı saatlerde hırsız şoku yaşadı. Milli oyuncunun Lille şehrinde bulunan evine giren hırsızların, Yusuf Yazıcı’ya ait birçok saat ve değerli eşyayı çaldığı öğrenildi.