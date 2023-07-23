Zaha'dan Galatasaray taraftarına mesaj: Sizinle buluşmak için sabırsızlanıyorum

Wilfried Zaha
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Crystal Palace'tan ayrılan Wilfried Zaha ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi.
Yıldız oyuncu, İstanbul'a gelmek üzere Londra'dan uçağa binerken, Galatasaray taraftarlarına bir de mesaj gönderdi.
Sarı kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından Zaha'nın mesajı paylaşılırken yıldız oyuncu, "Merhaba Galatasaray taraftarı! Yoldayım, geliyorum. Sizinle buluşmak için sabırsızlanıyorum, görüşmek üzere!" dedi.
İşte o paylaşım: