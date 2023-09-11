Wilfried Zaha
Sarı-kırmızılıların Fildişili yıldız oyuncusu Zaha belirli programlar dahilinde takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor
Teknik direktör Okan Buruk, oyuncusunu yüzde 100 hazır olmadan oynatmayı planlamıyor.
Fildişi Sahilli oyuncunun Samsunspor karşılaşmasından önce takımla idmanlara başlaması bekleniyor.
Samsun ekibiyle oynanacak olan mücadelede Zaha'yı kadroya almayı düşünmeyen Buruk, sonraki hafta Başakşehir ile oynanacak maçla birlikte oyuncusuna yeniden süre vermeye başlamayı planlıyor.