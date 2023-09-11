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Spor

Zaha için acele yok

Galatasaray'ın bu sezon en flaş transferlerinden birisi olan Wilfried Zaha, uzun zamandır sarı-kırmızılı takımdan ayrı çalışmalarına devam ediyor.

09:29 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Wilfried Zaha

Wilfried Zaha

Sarı-kırmızılıların Fildişili yıldız oyuncusu Zaha belirli programlar dahilinde takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor


Teknik direktör Okan Buruk, oyuncusunu yüzde 100 hazır olmadan oynatmayı planlamıyor.


Fildişi Sahilli oyuncunun Samsunspor karşılaşmasından önce takımla idmanlara başlaması bekleniyor.


Samsun ekibiyle oynanacak olan mücadelede Zaha'yı kadroya almayı düşünmeyen Buruk, sonraki hafta Başakşehir ile oynanacak maçla birlikte oyuncusuna yeniden süre vermeye başlamayı planlıyor.






#Galatasaray
#Wilfried Zaha
#sakat
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