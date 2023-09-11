Galatasaray, milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra 17 günde 6 zorlu karşılaşmaya çıkacak. Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde önemli karşılaşmalar oynayacak olan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, futbolcularını günde çift idmanla zorlu fikstüre hazırlıyor.