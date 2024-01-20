Basketbolda Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun 22'nci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris'e 98-75 mağlup oldu.
Basketbolda Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun 22'nci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris'e 98-75 mağlup oldu. Zalgiris - Fenerbahçe Beko maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
ZALGİRİS - FENERBAHÇE BEKO MAÇ ÖZETİ
ZALGİRİS - FENERBAHÇE BEKO MAÇ ÖZETİ
SAYILAR
SAYILAR
ZALGIRIS:
Keenan Evans 21, Edmond Sumner 4, Edgaras Ulanovas 6, Brady Manek 14, Laurynas Birutis 16, Lukas Lekavicius 8, Kevarrius Hayes 6, Rolands Smits 12, Tomas Dimsa 2, Arnas Butkevicius 9, Dovydas Giedraitis, Danielius Lavrinovicius
FENERBAHÇE BEKO:
Scottie Wilbekin 22, Nick Calathes 4, Dyshawn Pierre 6, Georgios Papagiannis 2, Sertaç Şanlı 6, Jonathan Motley 15, Şehmus Hazer, Melih Mahmutoğlu 6, Hamza Mestoğlu, Marko Guduric 7, Tyler Dorsey 7, Yam Madar
PERİYOTLAR
PERİYOTLAR
1'İNCİ PERİYOT:
20-14
DEVRE:
43-35
3'ÜNCÜ PERİYOT:
66-55
#Zalgiris
#Fenerbahçe Beko
#THY Avrupa Ligi
4 saat önce