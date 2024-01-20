THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko evinde Bayern Münih'i konuk etti. Ev sahibi Fenerbahçe maçtan 98-91'lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi Sarı-lacivertlilerde 30 sayıyla Scottie Wilbekin oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 13'üncü galibiyetini elde etti. Fenerbahçe - Bayern Münih maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.