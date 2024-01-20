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Spor

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko deplasmanda Zalgiris'e 98-75 mağlup oldu

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle karşılaştı. Sarı-lacivertliler rakibine 98-75 mağlup oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 9'uncu kez sahadan yenik ayrıldı. Litvanya ekibi ise 8'inci galibiyetini elde etti. Zalgiris - Fenerbahçe Beko maç özeti haberimizde.

09:47 - 20/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 10:01 - 20/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Basketbolda Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun 22'nci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris'e 98-75 mağlup oldu.
Basketbolda Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun 22'nci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris'e 98-75 mağlup oldu.

Basketbolda Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun 22'nci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris'e 98-75 mağlup oldu. Zalgiris - Fenerbahçe Beko maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

ZALGİRİS - FENERBAHÇE BEKO MAÇ ÖZETİ

Zalgiris - Fenerbahçe Beko maç özetini izlemek için

SAYILAR

ZALGIRIS:
Keenan Evans 21, Edmond Sumner 4, Edgaras Ulanovas 6, Brady Manek 14, Laurynas Birutis 16, Lukas Lekavicius 8, Kevarrius Hayes 6, Rolands Smits 12, Tomas Dimsa 2, Arnas Butkevicius 9, Dovydas Giedraitis, Danielius Lavrinovicius
FENERBAHÇE BEKO:
Scottie Wilbekin 22, Nick Calathes 4, Dyshawn Pierre 6, Georgios Papagiannis 2, Sertaç Şanlı 6, Jonathan Motley 15, Şehmus Hazer, Melih Mahmutoğlu 6, Hamza Mestoğlu, Marko Guduric 7, Tyler Dorsey 7, Yam Madar

PERİYOTLAR

1'İNCİ PERİYOT:
20-14
DEVRE:
43-35
3'ÜNCÜ PERİYOT:
66-55


#Zalgiris
#Fenerbahçe Beko
#THY Avrupa Ligi
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