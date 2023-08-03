Zaniolo için flaş iddia: 30 milyon euroya transfer oldu

Zaniolo, Galatasaray formasıyla çıktığı 12 maçta 5 gol atıp 1 de asist yaptı.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı kulübün, İtalyan futbolcunun transferi konusunda Juventus ile el sıkıştığı bildirildi.
Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın aktardığı bilgiye göre; Zaniolo, 30 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'a gitti.
Galatasaray, Zaniolo'yu geçen sezonun ara transfer döneminde Roma'dan 15 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Candaş Tolga Işık ayrıca, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un iki dünya yıldızı için de görüşmelerde bulunduğu bilgisini paylaştı.