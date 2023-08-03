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Spor

Zaniolo için flaş iddia: 30 milyon euroya transfer oldu

Juventus'un Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo için anlaşma sağladığı belirtildi. Transferin 30 milyon euro bedelle tamamlandığı öne sürüldü.

14:21 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Zaniolo, Galatasaray formasıyla çıktığı 12 maçta 5 gol atıp 1 de asist yaptı.

Zaniolo, Galatasaray formasıyla çıktığı 12 maçta 5 gol atıp 1 de asist yaptı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı kulübün, İtalyan futbolcunun transferi konusunda Juventus ile el sıkıştığı bildirildi.


Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın aktardığı bilgiye göre; Zaniolo, 30 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'a gitti.


Galatasaray, Zaniolo'yu geçen sezonun ara transfer döneminde Roma'dan 15 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.


Candaş Tolga Işık ayrıca, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un iki dünya yıldızı için de görüşmelerde bulunduğu bilgisini paylaştı.











#Galatasaray
#Nicolo Zaniolo
#Juventus
25 dakika önce
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