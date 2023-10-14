Nicolo Zaniolo
Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı İtalyan yıldız oyuncu Nicolo Zaniolo'nun adı bahis iddialarıyla anılmaya devam ediyor.
İtalyan haber sitesi Football Italia'nın haberine göre
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"İtalya'da bahis soruşturmasındaki futbolculardan biri olan Nicolo Zaniolo, diğer oyunculardan daha ciddi suçlamalarla karşı karşıya. Zaniolo, yasa dışı bahis çetesi organize etmekle suçlanıyor."
İtalya Milli Takım kadrosundan çıkarıldıktan sonra Torino Savcılığı'na ifade veren futbolcunun telefonuyla birlikte tabletine, bilgisayarına ve kişisel elektronik cihazlarına el koyulmuştu.
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2 saat önce