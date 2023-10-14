İtalyan haber sitesi Football Italia'nın haberine göre ,

"İtalya'da bahis soruşturmasındaki futbolculardan biri olan Nicolo Zaniolo, diğer oyunculardan daha ciddi suçlamalarla karşı karşıya. Zaniolo, yasa dışı bahis çetesi organize etmekle suçlanıyor."