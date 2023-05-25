Zaniolo'nun annesini kızdıran haber: Fotoğraf paylaşarak yalanladı

İtalyan basınında, Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray idmanında yer alan bazı fotoğrafları paylaşılarak, 23 yaşındaki futbolcunun takım arkadaşları tarafından dışlandığına yönelik bir haber yapıldı. Bu iddiaya Zaniolo'nun annesi Francesca Costa'dan tepki geldi.

Sosyal medya hesabından söz konusu haberin fotoğraflarının üzerine "Sizin görmek istediğiniz" diye yazan Francesca, oğlunun takım arkadaşlarıyla birlikte mutlu olduğunu gösteren diğer kareleri ise "Gerçekte olan" ifadesiyle paylaştı.