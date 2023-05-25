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Spor

Zaniolo'nun annesini kızdıran haber: Fotoğraf paylaşarak yalanladı

Galatasaray forması giyen Zaniolo'nun annesi Francesca Costa, oğluyla ilgili İtalyan basınından çıkan bir habere sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

11:34 . 25/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Devre arasında transfer edilen Zaniolo'nun Galatasaray'da mutlu olmadığı iddia edildi.

Devre arasında transfer edilen Zaniolo'nun Galatasaray'da mutlu olmadığı iddia edildi.

İtalyan basınında, Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray idmanında yer alan bazı fotoğrafları paylaşılarak, 23 yaşındaki futbolcunun takım arkadaşları tarafından dışlandığına yönelik bir haber yapıldı. Bu iddiaya Zaniolo'nun annesi Francesca Costa'dan tepki geldi.


Sosyal medya hesabından söz konusu haberin fotoğraflarının üzerine "Sizin görmek istediğiniz" diye yazan Francesca, oğlunun takım arkadaşlarıyla birlikte mutlu olduğunu gösteren diğer kareleri ise "Gerçekte olan" ifadesiyle paylaştı.


İşte Zaniolo'nun annesinin o paylaşımı:



#Galatasaray
#Nicolo Zaniolo
#Francesca Costa
1 saat önce
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