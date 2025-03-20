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Ziraat Bankkart'ın finaldeki rakibi belli oldu

Ziraat Bankkart'ın finaldeki rakibi belli oldu

17:1120/03/2025, Perşembe
AA
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Erkekler CEV Kupası yarı final rövanş maçında Ziraat Bankkart ile Trentino Itas takımları TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Ziraat Bankkart oyuncuları ve teknik ekibi, karşılaşmanın ardından galibiyet fotoğrafı çektirdi.
Erkekler CEV Kupası yarı final rövanş maçında Ziraat Bankkart ile Trentino Itas takımları TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Ziraat Bankkart oyuncuları ve teknik ekibi, karşılaşmanın ardından galibiyet fotoğrafı çektirdi.

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Kupası finalindeki rakibi Polonya temsilcisi Asseco Resovia oldu.

Yarı finalde İtalya'dan Trentino Itas'ı eleyen Ziraat Bankkart ile Fransa'da Tours'u eleyen Asseco Resovia, CEV Kupası'nı kazanmak için karşı karşıya gelecek.


İlk maç Polonya'nın Rzeszow şehrinde 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Şampiyonun belli olacağı rövanş maçı ise 9 Nisan Çarşamba günü Ankara'da yapılacak.


Asseco Resovia, geçen sezon CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmıştı. Ziraat Bankkart ise bu organizasyonda tarihindeki ilk şampiyonluk için final mücadelesine çıkacak.

#Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı
#CEV Kupası
#Asseco Resovia

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