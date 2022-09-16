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Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu eşleşmeleri TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan kura çekimiyle belli oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda hangi takımlar eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu eşleşmeleri ne zaman oynanacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turunda hangi takımlar eşleşti? Maçlar ne zaman oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi, TFF’nin Riva’daki merkez binasında bulunan Orhan Saka Konferans Salonu’nda; TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Volkan Can ve Murat Şahin ile Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Kura çekimine kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu eşleşmeleri ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu’nda 58 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar 27, 28 ve 29 Eylül tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.
Ali Düşmez: “Türkiye Kupası, spor yaptığım yıllardan beri beni heyecanlandıran bir turnuva olmuştur”

TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, kura çekim töreninde bir açılış konuşması yaptı. Düşmez, "Değerli başkanlar, spor kulüplerin değerli temsilcileri, 2. tur kura çekiminde sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Arkadaşlarımla birlikte TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin selamlarını iletiyorum. Yıllardır bu organizasyonun içinde bir insan olarak, Türkiye Kupası, spor yaptığım yıllardan beri beni heyecanlandıran bir turnuva olmuştur. Siyah beyaz TV’lerden, yurt dışındaki, özellikle İngiltere’deki maçları izler, alt liglerdeki takımların, o günün en meşhur takımlarını elediklerini görür, heyecanlanırdık" diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda hangi takımlar eşleşti?

  • Toplam 58 takımın yer aldığı kura çekimi sonrası oluşan eşleşmeler şöyle:
  • İnegölspor-BC Group Ağrı 1970
  • Weecoins Kırklarelispor-Siirt İl Özel İdaresi
  • Eskişehirspor-Muş 1984 Muşspor
  • Pazarspor-Mazıdağı Fosfatspor
  • Kırşehir FK-Kilis Belediyespor
  • Ankaraspor-Kepez Belediyespor
  • Sarıyer-Büyükçekmece Tepecikspor
  • Çatalcaspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor
  • Eşin Group Nazilli Belediyespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor
  • Serik Beldiyespor-1954 Kelkit Belediyespor
  • Şanlıurfaspor-Karşıyaka
  • Niğde Anadolu FK-Yomraspor
  • Belediye Derincespor-Amasyaspor FK
  • Baynet İnşaat Balıkesirspor-Hacettepe 1945
  • Ankara Demirspor-Karaman FK
  • Adıyaman FK-Bartınspor
  • Ergene Velimeşespor-Elazığ Karakoçan FK
  • GMG Kastamonuspor-Nevşehir Belediyespor
  • Uşakspor-Malatya Arguvanspor
  • Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler
  • Hes İlaç Afyonspor-Amberçay Eynesil Belediyespor
  • Somaspor-Efeler 09 Spor FK
  • Bursaspor-Boyabat 1868
  • 1922 Konyaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor
  • Kuşadasıspor-Bulvarspor
  • Menemen FK-Bigaspor
  • Kocaelispor-Ayvalıkgücü Belediyespor
  • Etimesgut Belediyespor-Yalovaspor
  • Diyarbekirspor-Kars 36

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu eşleşmeleri
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu eşleşmeleri
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