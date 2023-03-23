Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final heyecanı devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 4-5-6 Nisan'da oynanacak karşılaşmaların programını açıkladı.

Program ise şöyle;

Program ise şöyle;

Deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK, Çeyrek Final'de Sivasspor ile eşleşmişti. Gaziantep eşleşmede yer alamayacağı için Sivasspor direkt yarı finale yükseldi. Gaziantep'in hakkı önümüzdeki sezon için saklı olacak.