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Spor

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final programı açıklandı. 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların programlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

16:34 . 23/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü-Trabzonspor, Galatasaray-Başakşehir galibi, Sivasspor ile Fenerbahçe-Kayserispor galibi yarı finalde oynayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü-Trabzonspor, Galatasaray-Başakşehir galibi, Sivasspor ile Fenerbahçe-Kayserispor galibi yarı finalde oynayacak.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final heyecanı devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 4-5-6 Nisan'da oynanacak karşılaşmaların programını açıkladı.


Program ise şöyle;

4 Nisan Salı
Ankaragücü-Trabzonspor

5 Nisan Çarşamba

Galatasaray-Başakşehir


6 Nisan Perşembe

Fenerbahçe-Kayserispor


Deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK, Çeyrek Final'de Sivasspor ile eşleşmişti. Gaziantep eşleşmede yer alamayacağı için Sivasspor direkt yarı finale yükseldi. Gaziantep'in hakkı önümüzdeki sezon için saklı olacak.



#Ziraat Türkiye Kupası
#Trabzonspor
#Ankaragücü
#Fenerbahçe
#Kayserispor
#Galatasaray
#Başakşehir
9 dakika önce
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