Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turundaki maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turundaki maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 17-18-19 Aralık'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
13.00 ikas Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor: Ömer Tolga Güldibi
15.30 TÜMOSAN Konyaspor-Karacabey Belediyespor: Fatih Tokail
18.00 Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor: Volkan Bayarslan
20.30 Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Yasin Kol
18 Aralık Çarşamba:
13.00 Ankara Keçiörengücü-Net Global Sivasspor: Çağdaş Altay
13.00 Muşspor-Onvo Antalyaspor: Yusuf Ziya Gündüz
13.00 GMG Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK: Ali Şansalan
13.00 Boluspor-1461 Trabzon FK: İlker Yasin Avcı
13.00 Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Ömer Faruk Gültekin
13.00 Çorluspor 1947-Kocaelispor: Yunus Dursun
15.30 Central Hospital Ümraniyespor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Mehmet Ali Özer
15.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor: Ali Yılmaz
18.00 Menemen FK-MKE Ankaragücü: Raşit Yorgancılar
20.30 Gaziantep FK-52 Orduspor FK: Davut Dakul Çelik
19 Aralık Perşembe:
13.00 İskenderunspor-Atakaş Hatayspor: Reşat Onur Coşkunses
14.30 Kırklarelispor-Adana Demirspor: Ömer Faruk Turtay
17.00 Anagold 24Erzincanspor-Ahlatcı Çorum FK: Furkan Aksuoğlu
17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Erkan Özdamar
20.00 Bucaspor 1928-Göztepe: Ümit Öztürk