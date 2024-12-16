Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turundaki maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 17-18-19 Aralık'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar: