Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak maçların hakemleri açıklandı

17:2528/10/2024, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak maçların hakemleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak maçların hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turunda yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:


13.00 Bursa Nilüferspor-MKE Ankaragücü: Yunus Dursun


13.30 Etimesgut Belediyespor-Mardin 1969: Kaan Kara


13.30 Sarıyer-Niğde Belediyespor: Hasan Avcı


13.30 Alanya 1221-Adıyaman FK: Tayfun Sarı


13.30 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Fethiyespor: Osman Köksaldı


15.00 Fatih Karagümrük-Tokat Belediye Plevnespor: Reşat Onur Coşkunses


17.30 23 Elazığ FK-TÜMOSAN Konyaspor: Yiğit Arslan


20.30 Adanaspor-Çorluspor 1947: Adem Cinek

#Ziraat Türkiye Kupası
#Süper Lig
#Hakem

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İUP maaşları neden yatmadı? 28 EKİM 2024 İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşları ne zaman yatacak?