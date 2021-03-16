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Zlatan Ibrahimovic 5 yıl sonra yeniden milli takımda

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic, 2016'dan bu yana oynamadığı İsveç Milli Takımı'na davet edildi.

Haber Merkezi AA
Zlatan, İsveç Milli Takımı formasıyla çıktığı 116 maçta 62 gol attı.
Zlatan, İsveç Milli Takımı formasıyla çıktığı 116 maçta 62 gol attı.

İsveç Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Janne Andersson, milli takımın Gürcistan ve Kosova ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmaları ve Estonya ile yapacağı hazırlık maçının kadrosuna, Ibrahimovic'i de aldı.

39 yaşında olmasına rağmen bu sezon Milan'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ibrahimovic, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından milli takımı bırakmıştı.

  • 116 maçta attığı 62 golle İsveç Milli Takımı'nın en skoreri unvanını elinde tutan Ibrahimovic, 2018 FIFA Dünya Kupası öncesi dönüş sinyali vermiş ancak teknik direktör Andersson tarafından kadroya dahil edilmemişti.

Zlatan yeniden milli takım forması giyecek
SPOR
Zlatan yeniden milli takım forması giyecek

İbrahimoviç: Sayemde haritada yer edindiler
OYNAT 01:13
İbrahimoviç: Sayemde haritada yer edindiler
İsveç'in yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, milli takımda ve Fransa Ligi'nde sergilediği performansa ilişkin yine kendine özgü tavrıyla cevap verdi. İbrahimoviç, "İsveç ve Fransa dünyada benim sayemde isim yaptı" ifadelerini kullandı.



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