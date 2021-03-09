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Zlatan yeniden milli takım forması giyecek

İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, 16 Mart’ta çıkaracağı kadroda Zlatan Ibrahimovic’in yer alacağını açıkladı. İsveç Milli Takımı ay sonunda Kosova ve Gürcistan ile karşılaşacak.

Haber Merkezi İHA
Zlatan, İsveç Milli Takımı formasıyla çıktığı 116 maçta 62 gol kaydetti.
Zlatan, İsveç Milli Takımı formasıyla çıktığı 116 maçta 62 gol kaydetti.

İtalyan ekibi Milan’da forma giyen 39 yaşındaki yıldız Zlatan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı’na geri dönüyor.

Teknik Direktör Janne Andersson, yıldız golcü ile Milano’da görüştü. Andersson, görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Takımı hazırlıyorum. Kimin oynayacağına karar vermem lazım ama Zlatan ile İtalya’daki görüşmemizde takıma katılmak istemediğini söyleseydi ya da ben onu kadroya almamaya karar verseydim şimdi bunu öğrenmiş olurdunuz" ifadelerini kullandı.

Ibrahimovic ise, "Teknik direktörümüz Janne Andersson bana ilk 11 yer verirse elimden geleni yapacağım" dedi.

  • 39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic 2016 senesinden beri İsveç formasını giymedi.

İbrahimoviç: Sayemde haritada yer edindiler
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İbrahimoviç: Sayemde haritada yer edindiler
İsveç'in yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, milli takımda ve Fransa Ligi'nde sergilediği performansa ilişkin yine kendine özgü tavrıyla cevap verdi. İbrahimoviç, "İsveç ve Fransa dünyada benim sayemde isim yaptı" ifadelerini kullandı.

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