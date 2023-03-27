Zlatko Dalic'ten basın toplantısında düşündüren cevap

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Türkiye maçı öncesinde önemli mesajlar verdi. İki milli takımın da gençleşmeye çalıştığını söyleyen Dalic, sorulan sorulara çarpıcı mesajlar da verdi.

İşte Dalic'in açıklamalarından öne çıkanlar;

-"Biz 3.5 milyonluk ülkeyiz siz ise 80 milyonluk bir ülkesiniz. Bizim için oyuncu çıkarmak daha zor. Bursa, 3 milyonluk bir şehir. Biz 3.5 milyonluk bir ülkeyiz. Biz Dünya Kupası'nda 3. olduk. Bunun nasıl olduğunu kendinize sorun."

-"Dünya Kupası'ndan sonra düşüş yaşadığımızı düşünmüyorum. Yeni oyuncu üretmek çok zor. Biz 3,5 milyonluk bir ülkeyiz, siz 80 milyonluk ülkesiniz. Yeni gelen stoperlerimiz var. Takımımızı yenileyeceğiz."

-"Türk Milli takımı gerçekten disiplinli birçok yerde oynayan güçlü oyuncuların olan bir takım. Geçmişte bir çok maç yaptık. Ermenistan maçında da kuvvetlerinden bir şey eksik olmadığını görmüş olduk."

-"İki santrfor oyuncumuzu değiştireceğiz. Bugün yapacağımız son antrenmandan sonra tam kararı vereceğiz. Üstün körü değişiklikler hakkında konuşmak istemiyorum."

-"Kramaric ile Perisic arasında yaşananlar hakkında konuşmak istemiyorum. Olanlar oldu. O artık o maçta kaldı. Bunu dramatize etmek istemiyorum."

-"Önümüzde 7 maç var. Bu sürede ekibi bozmamaya gayret göstereceğiz. Forvet oyuncularımız zaman zaman değiştiriyoruz çünkü en iyisini arıyoruz."



