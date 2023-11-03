Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlarda Fenerbahçe ve Trabzonspor ne yaptı?

Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda Trabzonspor ile oynayacak. Ligde sarı-lacivertliler, 10 maçta 10 galibiyet alarak aldığı 30 puanla liderliğini sürdürüyor. Bordo-mavililer ise 10 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek topladığı 16 puanla 6. sırada bulunuyor.





Derbi Küçük'ün

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük’ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Furkan Ürün yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.





Fenerbahçe Küçük'le hiç kaybetmedi

Zorbay Küçük yönetiminde 15 karşılaşma oynayan Trabzonspor, 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe ise Zorbay Küçük yönetiminde 9 maç yaptı. Sarı-lacivertliler bu süreçte, 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.





134. randevu

Fenerbahçe ile Trabzonspor bugüne kadar 133 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu rekabette sarı-lacivertliler, 51 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, bordo-mavililer ise 43 kez kazandı. 39 müsabaka ise eşitlikle tamamlandı. İki takım oynanan son maçta Fenerbahçe, taraftarı önünde Trabzonspor’u 3-1’lik skorla yendi.





Ligde 101. maç

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 100 kez rakip oldu. Geride kalan müsabakalarda sarı-lacivertliler 40 galibiyet alırken, Trabzonspor ise 26 kez 3 puan alan taraf oldu. 34 maç ise berabere sona erdi. Kanarya’nın 132 golüne, Karadeniz ekibi 103 golle karşılık verdi.





İsmail Kartal ile Abdullah Avcı 10. kez rakip

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı bugüne kadar 9 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda İsmail Kartal; Mardinspor, Malatyaspor, Fenerbahçe, Gaziantepspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor’u çalıştırıyordu. Avcı ise eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor ile rakip oldu. Oynanan 9 karşılaşmanın 4’ünü Abdullah Avcı’nın ekipleri, 1’ini İsmail Kartal’ın takımı kazanırken, 4 mücadele ise berabere tamamlandı. Deneyimli teknik adamların başında oldukları 6 Mart 2022’de oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 1-1 sonuçlandı.























