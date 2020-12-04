Gecenin sürprizi: Leicester City'i Fenerbahçeli futbolcu yıktı

UEFA Avrupa Ligi G Grubu’nda Ukrayna ekibi Zorya Luhansk, evinde İngiliz temsilcisi Leicester City ile karşı karşıya geldi. Zorya’ya mücadeleden 1-0 galip ayrılırken, golü 84. dakikada Fenerbahçe’den kiralanan Allahyar Sayyadmanesh kaydetti.

Zorya puanını 6’ya çıkartırken, Leicester 10 puanda kaldı.

Çağlar yeniden sakatlandı, Cengiz 90 dakika süre aldı

Leicester City’de milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder mücadeleye ilk 11’de başladı. Çağlar, sakatlığının atlatmasının ardından 10 maç sonra sahalara geri döndü ama yeniden sakatlandı ve 17. dakikada yerini Wesley Fofana’ya bıraktı. Cengiz ise 90 dakika sahada kaldı.

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Kral her yerde kral: Burak Yılmaz Sparta Prag maçına damga vurdu UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. haftasında Fransız temsilcisi Lille sahasında Çekya ekibi Sparta Prag ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda konuk ekip 71. dakikada Ladislav Krejci’nin golü ile 1-0 öne geçti.77. dakikada Yusuf Yazıcı’nın yerine giren Burak Yılmaz 80. dakikada attığı golle eşitliği sağladı. 84. dakikada bir gol daha atan Burak takımını öne geçirdi.Maçın geri kalanın başka gol olmayınca Fransız ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı ve puanını 11’e çıkardı. Sparta Prag ise 6 puanda kaldı.Bu sonucun ardından Lille gruptan çıkmayı garantiledi.Lille’de milli futbolcu Yusuf Yazıyı karşılaşmaya 11’de başladı. Diğer milli futbolcu Burak Yılmaz ise 77. dakikada Yusuf’un yerine oyuna dahil oldu.İşte Burak Yılmaz'ın attığı goller;Lille, Burak Yılmaz'ın attığı golle beraberliği yakaladı. Anlık goller için -->@143spor pic.twitter.com/gvkoRQV2Q6— TSL Anlık Goller | Takip @143spor (@anlik_goller) December 3, 2020 Burak Yılmaz oyuna girdi 2 gol attı ve Lille'i 2-1 öne geçirdi.. 🔥🔥Anlık goller için -->@143spor pic.twitter.com/vcWpC0Gq89— TSL Anlık Goller | Takip @143spor (@anlik_goller) December 3, 2020