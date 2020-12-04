UEFA AVRUPA LİGİ

Zorya Leicester City maç özeti: Allahyar'ın golünü izle

Gecenin sürprizi: Leicester City'i Fenerbahçeli futbolcu yıktı

UEFA Avrupa Ligi G Grubu’nda Ukrayna ekibi Zorya Luhansk, evinde karşılaştığı İngiliz temsilcisi Leicester City’i Allahyar’ın golü ile 1-0 mağlup etti. Zorya-Leicester City maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi İHA
Allahyar'ın gol sevinci

Allahyar'ın gol sevinci

UEFA Avrupa Ligi G Grubu’nda Ukrayna ekibi Zorya Luhansk, evinde İngiliz temsilcisi Leicester City ile karşı karşıya geldi. Zorya’ya mücadeleden 1-0 galip ayrılırken, golü 84. dakikada Fenerbahçe’den kiralanan Allahyar Sayyadmanesh kaydetti.

  • Zorya puanını 6’ya çıkartırken, Leicester 10 puanda kaldı.

Çağlar yeniden sakatlandı, Cengiz 90 dakika süre aldı

Leicester City’de milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder mücadeleye ilk 11’de başladı. Çağlar, sakatlığının atlatmasının ardından 10 maç sonra sahalara geri döndü ama yeniden sakatlandı ve 17. dakikada yerini Wesley Fofana’ya bıraktı. Cengiz ise 90 dakika sahada kaldı.

Zorya-Leicester City maç özetini izlemek için tıklayın

Leicester City'nin maçtaki 11'i
Leicester City'nin maçtaki 11'i
Reuters

Kral her yerde kral: Burak Yılmaz Sparta Prag maçına damga vurdu
Kral her yerde kral: Burak Yılmaz Sparta Prag maçına damga vurdu

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. haftasında Fransız temsilcisi Lille sahasında Çekya ekibi Sparta Prag ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda konuk ekip 71. dakikada Ladislav Krejci’nin golü ile 1-0 öne geçti.77. dakikada Yusuf Yazıcı’nın yerine giren Burak Yılmaz 80. dakikada attığı golle eşitliği sağladı. 84. dakikada bir gol daha atan Burak takımını öne geçirdi.Maçın geri kalanın başka gol olmayınca Fransız ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı ve puanını 11’e çıkardı. Sparta Prag ise 6 puanda kaldı.Bu sonucun ardından Lille gruptan çıkmayı garantiledi.Lille’de milli futbolcu Yusuf Yazıyı karşılaşmaya 11’de başladı. Diğer milli futbolcu Burak Yılmaz ise 77. dakikada Yusuf’un yerine oyuna dahil oldu.İşte Burak Yılmaz'ın attığı goller;Lille, Burak Yılmaz&#39;ın attığı golle beraberliği yakaladı. Anlık goller için --&gt;@143spor pic.twitter.com/gvkoRQV2Q6&mdash; TSL Anlık Goller | Takip @143spor (@anlik_goller) December 3, 2020 Burak Yılmaz oyuna girdi 2 gol attı ve Lille&#39;i 2-1 öne geçirdi.. 🔥🔥Anlık goller için --&gt;@143spor pic.twitter.com/vcWpC0Gq89&mdash; TSL Anlık Goller | Takip @143spor (@anlik_goller) December 3, 2020

Hakan Çalhanoğlu'dan mükemmel frikik golü: Celtic kalecisi kımıldayamadı
Hakan Çalhanoğlu'dan mükemmel frikik golü: Celtic kalecisi kımıldayamadı

Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, takımının Celtic ile oynadığı maçta muhteşem bir frikik golüne imza attı. Milli oyuncumuz attığı golle takımının mücadelede dikkat çekici bir geri dönüş yapmasını sağladı.UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın en güzel golü olabilecek bir gole imza atan Hakan Çalhanoğlu'nun sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.Milan'ın yıldızıyla ilgili olarak Juventus ve Manchester United takımlarının transfer konusunda ısrarcı olduğu iddia ediliyor.2013/14 sezonundan bu yana Avrupa'nın beş büyük liginde forma giyen oyuncular arasında Lionel Messi'nin (36) ardından en fazla frikik golü atan isim Hakan Çalhanoğlu. (18)INCROYABLE !!!Hakan Çalhanoğlu🇹🇷 marque un sublime coup-franc !! 🔥🔥🔥2-1 pic.twitter.com/Jkue9Pa2ru&mdash; Joueurs Turcs🇹🇷 (@JoueursTR) December 3, 2020 Maçta neler oldu?Celtic 7. dakikada Tomas Rogic ve 14. dakikada Odsonne Edouard golleri ile 2-0 öne geçti. Daha sonra Milan’da Hakan Çalhanoğlu 24. dakikada attığı frikik ile farkı 1’e indirdi. İlk yarı 26. dakikada Samu Castillejo’nun golü ile 2-2 beraberlikle sona erdi. 50. dakikada Jens Hauge ve 82. dakikada da Brahim Diaz’ın golleri ile İtalyan temsilcisi sahadan 4-2 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Milan puanını 10 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Celtic ise 1 puanda kaldı.Mücadeleye 11’de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 61. dakikada yerini Brahim Diaz’a bıraktı.

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