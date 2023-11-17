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Spor

Zulme karşı büyük protesto: Taraftar grupları İsrail Konsolosluğu önünde buluşuyor

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye karşı yürüttüğü zulme tepkiler dinmek bilmiyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un taraftar gruplarının başını çektiği sporseverler yarın saat 20.00'de Levent'teki İsrail Konsolosluğu önünde protesto düzenleyecek.

09:30 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Taraftarlar Filistin için tek yürek oldu.

Taraftarlar Filistin için tek yürek oldu.

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana soykırım yürüttüğü Gazze'de bugüne kadar toplam 11 binden fazla kadın, çocuk, erkek, her yaştan sivil hayatını kaybetti.


Tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen İsrail'e tepkilerin ardı arkası kesilmezken, bir tepki de taraftar gruplarından geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un taraftar grupları, bir araya gelerek İsrail'in zulmüne karşı herkesi sesini yükseltmeye çağırdı. Çarşı, Genç Fenerbahçeliler, ultrAslan ve Gurbetçi Gençler taraftar grupları ortak bir açıklama yaparak herkesi 18 Kasım Cumartesi (yarın) saat 20.00'de Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu önüne davet etti.






İşte o çağrı

Tüm taraftar gruplarının sosyal medya hesaplarından yapılan çağrıda şöyle denildi:


"İşgalci, soykırımcı israil, yıllardır abluka altına aldığı bir halkı yok etmek istercesine haftalardır saldırıyor, dünya ise bu soykırıma senelerdir olduğu gibi yine sessiz kalıyor! Savaş suçu işlediği defalarca kez istpatlanan zalim ve doymaz soykırımcıların mazlumlara yaptığı orantısız zulme sessiz kalmak mümkün değildir. Yaklaşık 1 aydır da kadın çocuk demeden orantısız saldırılara giriştiği soykırıma karşı tepkimizi göstermek için; tüm taraftar grupları ve temsilcileri olarak 18 Kasım Cumartesi saat 20.00'de Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu önünde buluşuyoruz."


Anadolu'dan destek

Bu arada Trabzonspor taraftarlarından bir grubun da aynı gün saat 16.00'da Atatürk Alanında protesto için toplanacakları kaydedildi. Dört büyük takımın taraftar gruplarının düzenleyeceği protestoya diğer kulüp taraftarları da katılacaklarını açıkladı.



#Dört Büyükler
#Çarşı
#Genç Fenerbahçeliler
#ultrAslan
#Gurbetçi Gençler
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