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Spot piyasada elektrik fiyatlarında son durum

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 280 lira, en düşük 1188 lira 4 kuruş olarak belirlendi. İşte, diğer detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Spot piyasada elektrik fiyatlarında son durum
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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi 1 milyar 42 milyon 685 bin 902 lira oldu. Bu rakam dün 915 milyon 680 bin 386 lira olarak gerçekleşmişti.

GÜN ÖNCESİ PİYASA DURUMU

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 20.00'de 2 bin 280 lira, en düşük saat 07.00'de 1188 lira 4 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1890 lira 83 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1092 lira 86 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 345 lira 1 kuruş, en düşük 300 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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