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SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine temmuz zammı: Enflasyon farkı hesaplandı mı? Memur ve emekli temmuz 2025 zammı ne kadar olacak?

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine temmuz zammı: Enflasyon farkı hesaplandı mı? Memur ve emekli temmuz 2025 zammı ne kadar olacak?

22:321/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine temmuz zammı
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine temmuz zammı

Memur, sözleşmeli personel ve emekli maaşlarına Temmuz 2024'te yapılacak zam oranı, 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisiyle netleşecek. Ocak-Mayıs döneminde enflasyon yüzde 15,09 olarak gerçekleşti ve bu oran, yüzde 6’lık toplu sözleşme zammını geçtiği için enflasyon farkı ödemesi kesinleşti. Memurlar temmuzda ayrıca yüzde 5 toplu sözleşme zammı alacak.

Ekonomistlerin beklentisi haziran enflasyonunun yüzde 1,53 olması yönünde; bu gerçekleşirse 6 aylık toplam enflasyon yüzde 16,94’e çıkacak. Böylece memur ve memur emeklilerine yaklaşık yüzde 15,94 oranında zam yapılması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar zam alacak.


MEMURLAR, SÖZLEŞMELİLER VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN GÖZLER ENFLASYON RAKAMLARINDA

Memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz'da saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak.


TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 1,53 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 15,09'luk artış yaşandı. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 6'lık zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Memurlara toplu sözleşme gereği, bu yılın ikinci yarısı için temmuzda yüzde 5 zam verilecek, ayrıca buna enflasyon farkı da eklenecek.


Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2024 yılı ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 15,75 olarak gerçekleşirken, kamu görevlileriyle memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zamla 2025 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplam yüzde 11,54 artış yapılmıştı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin aylık yüzde 1,53 artacağını tahmin ediyor.



#Emekli temmuz zammı
#Memur maaşı
#Enflasyon farkı
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