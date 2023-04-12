2023 SSK ve Bağ-Kur nisan ayı emekli maaşı ödeme günleri
Dini bayramlarımızdan olan Ramazan Bayramına sayılı günler kala milyonlarca emekli zamlı maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağının araştırmasını yapıyor. Her ayın 17'sinde başlayan emekli maaşı ödemeleri bayramdan önce tüm emeklilerin hesaplarına yatacak. İşte tahsis numarasına göre emeklilerin maaşlarını alacağı tarih.
SGK emeklisi zamlı maaşları ne zaman yatacak?
SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da,
- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'da
- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan'da yapılacak.
Bağ-Kur emeklisi zamlı maaşları ne zaman bankaya yatacak?
Bağ-Kur kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
- Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan'da
- Ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan'da ödenecek.
Emekli Sandığı emeklisi maaşları ne zaman yatacak?
Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan 2023 tarihinde ödenecek.
EYT maaşları, bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Düzenlemeden EYT'ller de yararlanacak. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesi sonrası emekliler nisan ayından itibaren maaşlarını almaya başlayacak. Ayrıca bayram ikramiyesi de hak kazanacaklar.