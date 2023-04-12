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Tahsis numarasına göre emekli maaşlarının yatacağı tarih belli oldu

Emekli aylıklarının ne zaman hesaplara yatırılacağı, en düşük emekli maaşına gelen 2000 TL'lik zammın ardından sorgulanmaya devam ediyor. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı maaş ödeme tarihlerine çevrildi. Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada emekli maaşlarının bayramdan önce hesaplara yatırılacağının müjdesi verildi. Peki emekli maaşları tahsis numarasına göre ne zaman yatacak? SGK, Bağkur ve Emekli Sandığı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak?

14:39 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
2023 SSK ve Bağ-Kur nisan ayı emekli maaşı ödeme günleri

2023 SSK ve Bağ-Kur nisan ayı emekli maaşı ödeme günleri

Dini bayramlarımızdan olan Ramazan Bayramına sayılı günler kala milyonlarca emekli zamlı maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağının araştırmasını yapıyor. Her ayın 17'sinde başlayan emekli maaşı ödemeleri bayramdan önce tüm emeklilerin hesaplarına yatacak. İşte tahsis numarasına göre emeklilerin maaşlarını alacağı tarih.

SGK emeklisi zamlı maaşları ne zaman yatacak?

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

  1. Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da,
  2. Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'da
  3. Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan'da yapılacak.

Bağ-Kur emeklisi zamlı maaşları ne zaman bankaya yatacak?

Bağ-Kur kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

  1. Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan'da
  2. Ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan'da ödenecek.

Emekli Sandığı emeklisi maaşları ne zaman yatacak?

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan 2023 tarihinde ödenecek.

EYT maaşları, bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Düzenlemeden EYT'ller de yararlanacak. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesi sonrası emekliler nisan ayından itibaren maaşlarını almaya başlayacak. Ayrıca bayram ikramiyesi de hak kazanacaklar.


#emekli maaşı
#sgk
#bağkur
#eyt
#bayram ikramiyesi
41 dakika önce
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