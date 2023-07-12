Staj sigortası
Staj ve çıraklık sigortası mağdurları, hükümetten müjdeli haber bekliyor. Staj ve çıraklık dönemi sigorta girişi EYT kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri birçok kişinin gündemini meşgul ediyor. Peki, Staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamına alınacak mı?
Staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamına alınacak mı?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, meclis tatile girmeden önce gelen zamların yasalaşması için yeniden toplanacak. Asgari ücretin net 11 bin 402 TL'ye yükselmesinin ardından emekli maaşına yüzde 25 zam ve memurlara yüzde 17,55'ye ek 8 bin 77 lira seyyanen zam yapıldı. Çıraklık, staj sigortası, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro, ilk kez evlenenlere evlilik kredisi ve gençlere vergisiz telefon konularını netleştirilmesi bekleniyor.
Çıraklık staj sigortası
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan liderliğinde yürütülen çalışmalar, bir dizi kritik konunun çözüme kavuşturulmasını amaçlıyor. Bakan Işıkhan'ın masasında bekleyen dosyalar arasında memurların 3600 ek gösterge artışı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur prim eşitlemesi, kadınların erken emekliliği ve taşeron sorunu gibi konular yer alıyor. Memurların uzun zamandır talep ettiği 3600 ek gösterge artışı, maaşlarda önemli bir iyileştirme sağlamayı amaçlıyor. Bu düzenleme ile memurların çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.
Kabine Toplantısı ne zaman?
Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısının tarihine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yer almıyor. Son olarak 3 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilen, Kabine Toplantısı 2 haftada bir organize ediliyor. Bu nedenle yeni toplantının 17 Temmuz Pazartesi düzenlenmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.