Özgün Yeni stajyer maaşları 2023te ne kadar olacak?
ÖZGÜN HABERLER

Yeni stajyer maaşları 2023'te ne kadar olacak?

Asgari ücret zam oranı, staj ücretlerini de belirliyor. Asgari ücret zamları belli olması ile özel sektörde ve kamu kurumlarında stajyer olarak çalışanların da maaşı artacak. Asgari ücret görüşmelerinin başlamasıyla birlikte zorunlu staj ücreti ne oldu sorusu karşımıza çıkmaktadır. Staj görevini yapan stajyer çalışanlarına da devlet ücret vermektedir. Peki, staj ücreti ne kadar olacak? 2023'te asgari ücret zammıyla staj ücretleri ne kadar olacak?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Stajyer maaşı: Staj ücreti 2023 ne kadar olacak? Lise üniversite staj ücretleri
Stajer ücretleri ne kadar?

Meslek lisesi ve ya meslek yüksekokulu öğrencilerine zorunlu olan bir mezun olma koşuludur. İşyeri stajında çalışan stajyer öğrencinin (SGK) sigorta primleri okul tarafından karşılanmaktadır. Aynı zamanda zorunlu staj programında mevcut işyerinin stajyer öğrenciye ücret ödemesi gerekmektedir. Yasal olarak belirlenen stajyer maaşı, işletmenin personel sayısına göre değişmektedir. Bu kapsamda 20 ve üzeri personeli olan işletmeler asgari ücretin en az yüzde 30’u ve 20’den az personeli olan işletmelerde ise asgari ücretin en az yüzde 15’i kadar ücret ödemesi gerekir.

2023'te staj ücreti ne kadar olacak?

Okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve Üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni Asgari Ücret artış oranı kadar yükselecek.

  • Asgari ücretin yüzde 30 artması durumunda staj ücreti 2145 liraya, yüzde 40 artması durumunda 2310 liraya, yüzde 50 artması durumunda 2475 liraya yükselecek.

Stajyer Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Öğrencilerin stajyer maaşı net asgari ücret üzerinden hesaplanır. Bu nedenle stajyer maaşı zamları da asgari ücrete bağlı değişmektedir. Maaş hesaplamasında net asgari ücretten asgari geçim indirimi tutarı düşülür ve kalan rakam üçe bölünerek bir meslek lisesi stajyer öğrencisinin aylık maaş miktarı hesaplanır.

2022 Lise Stajyeri Maaşı Nedir?

Lise stajyer öğrencilerin 2022 yılında alacakları maaşı birçok liselinin gündemindedir. 2022 yılında geçerli olan yeni asgari ücretin açıklanmasından sonra stajyer ücreti 1.650,11 TL olarak ödenmekte.

İŞKUR Stajyer Maaşları Ne Kadar?

İŞKUR üzerinden çalışan stajyer öğrenciler de yeni yapılan zamlardan yararlanmaktadır. Asgari ücrete göre aylık stajyer maaşı 2022 yılı içerisinde 51,51 TL günlük belirlenmiştir.

2023 Engelli aylığı ne kadar zamlanacak?
ÖZGÜN
2023 Engelli aylığı ne kadar zamlanacak?

65 yaş aylığı ne kadar olacak? İşte 2023 Yaşlılık maaşı
ÖZGÜN
65 yaş aylığı ne kadar olacak? İşte 2023 Yaşlılık maaşı
İstanbulda akılalmaz olay

İstanbul'da akılalmaz olay

Çilingirle kapıyı açtırdı: Halasına kabusu yaşattı.
Sular 41 metreye ulaştı

Sular 41 metreye ulaştı

Köyler sular altında kalmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ilişkilendirilen Veysel Filizin CHPliler ile yan yana fotoğrafları ortaya çıktı

Bakanlık duyurdu: Kamuoyunun ortak beklentisi 7 bin 845 lira.

Dinleyeni en çok mutlu eden ve en fazla üzen şarkılar.

Yerli ve milli imkanlarla modernize edildi.

​Yediği yemeğin parasını ödememek için yaptığı pes dedirtti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.