Yeni stajyer maaşları 2023'te ne kadar olacak?

Stajer ücretleri ne kadar?

Meslek lisesi ve ya meslek yüksekokulu öğrencilerine zorunlu olan bir mezun olma koşuludur. İşyeri stajında çalışan stajyer öğrencinin (SGK) sigorta primleri okul tarafından karşılanmaktadır. Aynı zamanda zorunlu staj programında mevcut işyerinin stajyer öğrenciye ücret ödemesi gerekmektedir. Yasal olarak belirlenen stajyer maaşı, işletmenin personel sayısına göre değişmektedir. Bu kapsamda 20 ve üzeri personeli olan işletmeler asgari ücretin en az yüzde 30’u ve 20’den az personeli olan işletmelerde ise asgari ücretin en az yüzde 15’i kadar ücret ödemesi gerekir.

2023'te staj ücreti ne kadar olacak?

Okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve Üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni Asgari Ücret artış oranı kadar yükselecek.

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Asgari ücretin yüzde 30 artması durumunda staj ücreti 2145 liraya, yüzde 40 artması durumunda 2310 liraya, yüzde 50 artması durumunda 2475 liraya yükselecek.

Stajyer Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Öğrencilerin stajyer maaşı net asgari ücret üzerinden hesaplanır. Bu nedenle stajyer maaşı zamları da asgari ücrete bağlı değişmektedir. Maaş hesaplamasında net asgari ücretten asgari geçim indirimi tutarı düşülür ve kalan rakam üçe bölünerek bir meslek lisesi stajyer öğrencisinin aylık maaş miktarı hesaplanır.

2022 Lise Stajyeri Maaşı Nedir?

Lise stajyer öğrencilerin 2022 yılında alacakları maaşı birçok liselinin gündemindedir. 2022 yılında geçerli olan yeni asgari ücretin açıklanmasından sonra stajyer ücreti 1.650,11 TL olarak ödenmekte.

İŞKUR Stajyer Maaşları Ne Kadar?

İŞKUR üzerinden çalışan stajyer öğrenciler de yeni yapılan zamlardan yararlanmaktadır. Asgari ücrete göre aylık stajyer maaşı 2022 yılı içerisinde 51,51 TL günlük belirlenmiştir.

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