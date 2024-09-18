|
Özgün

Elon Musk açıkladı: Starlink bir ülkede daha aktif edildi

Elon Musk’ın uzaydan internet projesi dünya genelinde hizmet ağını büyütmeye devam ediyor. Starlink’in Yemen’de aktif edildiğini Elon Musk X hesabından duyurdu. Peki Starlink hangi ülkelerde var?

13:19 - 18/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:29 - 18/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Starlink
Starlink

Starlink, Elon Musk'ın SpaceX şirketi tarafından detay ve uzaydan dünyaya yüksek hızlı internet sağlayan bir hizmettir. Ekim 2020'deki lansmanıyla birlikte faaliyete geçen Starlink, dünya çapındaki hizmet ağına sürekli yeni ülkeler ekliyor. Uydu üzerinden internet erişimi sunan bu hizmet, özellikle kırsal ve altyapı sorunlarının mevcut parçalarında büyük ilgi görüyor. Starlink, yeni bir ülkede daha giriş yaparak küresel bilgilerini sürdürdü.

Starlink sahibi Elon musk sahibi olduğu X platformu hesabından yaptığı açıklamada “Starlink Yemen'de mevcut!” paylaşımda bulundu.

Starlink Hangi Ülkelerde Var?

SpaceX’e göre Starlink hizmeti ‘dünyanın bağlantının her zaman zor olduğu bölgeleri için ideal’. Şu anda yalnızca ABD, Kanada, Birleşik Krallık ve diğer bölgelerin belirli alanlarında mevcut olup, kapsama alanı 45 ila 53 derece kuzey enlemleri arasındaki bölgelere odaklanmıştır.

Güncelleme 12 Mayıs 2022: SpaceX, hizmetin şu anda dünya çapında 32 ülkede kullanılabilir olduğunu duyurdu. Uzay şirketi sevkiyatların “derhal” gerçekleşeceğini belirtiyor.

#Starlink
#Elon Musk
#Starlink olan ülkeler
18 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ! 9. Yargı Paketi maddeleri onaylandı mı, yasalaştı mı? 4-4 ceza indirimi, infaz düzenlemesi...