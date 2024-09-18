Starlink, Elon Musk'ın SpaceX şirketi tarafından detay ve uzaydan dünyaya yüksek hızlı internet sağlayan bir hizmettir. Ekim 2020'deki lansmanıyla birlikte faaliyete geçen Starlink, dünya çapındaki hizmet ağına sürekli yeni ülkeler ekliyor. Uydu üzerinden internet erişimi sunan bu hizmet, özellikle kırsal ve altyapı sorunlarının mevcut parçalarında büyük ilgi görüyor. Starlink, yeni bir ülkede daha giriş yaparak küresel bilgilerini sürdürdü.

SpaceX’e göre Starlink hizmeti ‘dünyanın bağlantının her zaman zor olduğu bölgeleri için ideal’. Şu anda yalnızca ABD, Kanada, Birleşik Krallık ve diğer bölgelerin belirli alanlarında mevcut olup, kapsama alanı 45 ila 53 derece kuzey enlemleri arasındaki bölgelere odaklanmıştır.