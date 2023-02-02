Uzmanlar son günlerde çocuklardaki Strep A enfeksiyonu vakalarında artış olduğunu belirterek, ani başlayan ateş, bademcik şişmesi, bademcik üzerinde beyaz beneklenme, boğaz ağrısı ve lenf bezi şişliğiyle ve deri enfeksiyonları gibi Strep A belirtileri için uyardı. Strep A virüsü nasıl bulaşır, nasıl önlem alınmalı?

STREP A (BETA) ENFEKSİYONU NEDİR?

A grubu beta-hemolitik streptokoklar (toplumda Beta mikrobu olarak da bilinen) boğaz burun ve ciltte yaşayabilen bakterilerdir. A grubu beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarının çoğu boğaz iltihabı ya da ciltte enfeksiyon şeklinde görülen ve kısmen hafif enfeksiyonlardır. Kızıl hastalığı, ateş, boğaz ağrısı ve döküntü ile seyreden A grubu beta-hemolitik streptokokların neden olduğu bir hastalıktır. Bugün için bu bakteri enfeksiyonunu önleyen bir aşı mevcut değildir.

STREP A (BETA) ENFEKSİYONU NASIL BULAŞIR?

Hasta kişilerin öksürme ve hapşırmasıyla yayılan damlacıklara doğrudan maruz kalmak ile veya mikrobun yayıldığı yüzeylere dokunduktan sonra, ellerini yıkamadan ağız, burun veya göz temasında da kişi hastalığı alabilir. Derideki enfekte yaralara doğrudan temasla da bulaşır. Hasta olan kişiler antibiyotik tedavisinin 24 saatinden sonra artık bulaştırıcı değildir.

STREP A BELİRTİLERİ NELER?

Strep A semptomları genellikle grip benziyor ve esas olarak bazen “strep boğaz” olarak adlandırılan boğaz ağrısını barındırıyor.

Strep A bakterisi, genellikle insanların boğazına ve derisine yerleşerek zaman zaman soğuk algınlığı ve boğaz şişliğine yol açmasıyla biliniyor. Vücudun bazı bölümlerinde kızarıklık ve deri enfeksiyonunun oluşmasına neden olan bakteriler, bazı vakalarda ciddi komplikasyonlara ve ölümlere yol açabiliyor.

Genellikle hızlı bir şekilde başlayan boğaz ağrısı ve yutkunma ile ağrı. Ateş (38°C veya üstü) Kırmızı ve şişmiş bademcikler, bazen dil üzerinde beyaz lekeler. Yumuşak veya sert damakta küçük kırmızı lekeler. Baş ağrısı. Bulantı ve/veya kusma. Boyunda şişmiş lenf bezleri. Vücut ağrıları ve deride döküntü. Bu hastalıkta viral enfeksiyonlarda daha çok gördüğümüz burun akıntısı, göz kızarıklığı, öksürük, ses kısıklığı, ishal gibi şikayetler genelde olmaz.

STREP A AŞISI VAR MI?

Strep A enfeksiyonlarını önlemek amacıyla uzun süreli antibiyotik kullanımının tek koşulu, akut romatizmal ateş ya da akut romatizmal kalp hastalığı geçirmiş hastadır. Etkinliği saptanmış streptokok aday aşısı vardır, ancak streptokokun çok sayıdaki tipini tek bir aşı içinde sunmak zor bir prosedür olduğu için şu an aşının yaygın ve rutin bir kullanımı bulunmamaktadır.







