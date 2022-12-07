Özgün Strep A Enfeksiyonu Nedir, Belirtileri Neler? Bulaşıcı mı?
ÖZGÜN HABERLER

Strep A Enfeksiyonu Nedir, Belirtileri Neler? Bulaşıcı mı?

Strep A Enfeksiyonu, boğazda ve deride görülen ve ölümcül sonuçlar doğurabilen bir bakteri olarak bilinmektedir. Uzmanlar Strep A enfeksiyonlarındaki genel artışın, Kovid-19 salgınının ardından bağışıklığın düşmesinden kaynaklanabileceğini kaydetti. Ailelerin enfeksiyona karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunan uzmanlar, hastalığın görülme oranının önceki yıllara kıyasla daha yüksek olduğuna işaret etti. Peki Strep A Enfeksiyonu belirtileri neler? Bulaşıcı mı? Türkiye’de bir tehdit oluşturuyor mu? Strep A tedavisi nedir? İşte uzman görüşüyle soruların cevapları.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Strep A Enfeksiyonu Nedir, Belirtileri Neler? Bulaşıcı mı?
Strep A Enfeksiniyonu

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülkede eylülden bu yana 5'i 10 yaşından küçük 6 çocuğun Strep A enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybettiğini doğruladı. Bu haber dünyada tüm ülkelerde tedirginliğe yol açarken hastalığın sebepleri de araştırılmaya başlandı. İşte detaylar.

STREP A ENFEKSİYONUNUN BELİRTİLERİ NELER?

> Genellikle hızlı bir şekilde başlayan boğaz ağrısı ve yutkunma ile ağrı

> Ateş (38°C veya üstü)

> Kırmızı ve şişmiş bademcikler, Bazen beyaz lekeler veya irin çizgileri görülür

> Yumuşak veya sert damakta küçük kırmızı lekeler (peteşi)

> Baş ağrısı

> Bulantı ve/veya kusma

> Boyunda şişmiş lenf bezleri

> Vücut ağrıları

> Vücutta döküntü

Viral enfeksiyonlarda daha çok gördüğümüz burun akıntısı, konjuktivit, öksürük, ses kısıklığı, ishal gibi şikayetler genelde olmaz.

STREP A ENFEKSİYONU BULAŞICI MI?

Strep A, bulaşmış bir kişinin öksürük veya hapşırmasıyla üretilen damlacıklar yoluyla yayılır.

STREP A ENFEKSİYONU TÜRKİYE’DE VAR MI?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Strep A isimli bakterinin aslında yıllardır Beta olarak bilinen bakteri olduğunu söyledi. “Çocuklarda, Türkiye'de ve dünyada en çok bilinen bakteri Beta” diyen Ceyhan, “Hacettepe'de her sene 5-10 hasta bu bakteriden yatar, tedavisini yaparız. Erken teşhiste güçlü antibiyoktiklerle tedavisi yapılan bu bakteri, geç kalındığında yüzde 50'lere varan ölüme neden olabiliyor. İsminden dolayı vatandaşlar bunun yeni bir bakteri olduğunu düşünebiliyor ancak gerçek böyle değil. İngiltere'de hayatını kaybeden çocuklarda da tedavi için geç kalınmış olabilir” diye konuştu.

Deve gribi nedir? Belirtileri neler?
ÖZGÜN
Deve gribi nedir? Belirtileri neler?
Gizemini koruyor

Gizemini koruyor

Mardin'de köylülerin geçim kaynağı oldu.
Türkiyenin en büyüğü

Türkiye'nin en büyüğü

Karadeniz'de bulundu: Herkes görmeye gidecek.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Bugün komisyon 7 bin 585 lira açlık sınırından başlayarak masaya oturacak

Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki iddialarına ve altılı masanın anayasa teklifine sert tepki.

​Türkiye'de en çok satılan otomobiller: Liste tek tek açıklandı.

Şans eseri buldu: Değerine paha biçilemiyor.

​MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyon.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.