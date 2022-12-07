Strep A Enfeksiyonu Nedir, Belirtileri Neler? Bulaşıcı mı?

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülkede eylülden bu yana 5'i 10 yaşından küçük 6 çocuğun Strep A enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybettiğini doğruladı. Bu haber dünyada tüm ülkelerde tedirginliğe yol açarken hastalığın sebepleri de araştırılmaya başlandı. İşte detaylar.

STREP A ENFEKSİYONUNUN BELİRTİLERİ NELER?

> Genellikle hızlı bir şekilde başlayan boğaz ağrısı ve yutkunma ile ağrı

> Ateş (38°C veya üstü)

> Kırmızı ve şişmiş bademcikler, Bazen beyaz lekeler veya irin çizgileri görülür

> Yumuşak veya sert damakta küçük kırmızı lekeler (peteşi)

> Baş ağrısı

> Bulantı ve/veya kusma

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> Boyunda şişmiş lenf bezleri

> Vücut ağrıları

> Vücutta döküntü

Viral enfeksiyonlarda daha çok gördüğümüz burun akıntısı, konjuktivit, öksürük, ses kısıklığı, ishal gibi şikayetler genelde olmaz.

STREP A ENFEKSİYONU BULAŞICI MI?

Strep A, bulaşmış bir kişinin öksürük veya hapşırmasıyla üretilen damlacıklar yoluyla yayılır.

STREP A ENFEKSİYONU TÜRKİYE’DE VAR MI?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Strep A isimli bakterinin aslında yıllardır Beta olarak bilinen bakteri olduğunu söyledi. “Çocuklarda, Türkiye'de ve dünyada en çok bilinen bakteri Beta” diyen Ceyhan, “Hacettepe'de her sene 5-10 hasta bu bakteriden yatar, tedavisini yaparız. Erken teşhiste güçlü antibiyoktiklerle tedavisi yapılan bu bakteri, geç kalındığında yüzde 50'lere varan ölüme neden olabiliyor. İsminden dolayı vatandaşlar bunun yeni bir bakteri olduğunu düşünebiliyor ancak gerçek böyle değil. İngiltere'de hayatını kaybeden çocuklarda da tedavi için geç kalınmış olabilir” diye konuştu.

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