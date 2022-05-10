Özgün Şu an nasıl yazılır? TDK şuan ayrı mı yazılır, birleşik mi?
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Şu an nasıl yazılır? TDK şuan ayrı mı yazılır, birleşik mi?

Şu an kelimesi ayrı mı yazılır, birleşik mi sorusu en çok merak edilenler arasındadır. Peki, şu an nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu'na göre şuan ayrı mı yazılır, birleşik mi? İşte, şu an sözcüğünün doğru yazımı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Şu an nasıl yazılır? TDK şuan ayrı mı yazılır, birleşik mi?
​Şu an nasıl yazılır? TDK şuan ayrı mı yazılır, birleşik mi?

TDK'ya göre şuan kelimesinin doğru yazılışı merak ediliyor. Peki, şu an nasıl yazılır? Şuan ayrı mı yazılır, birleşik mi?

ŞU AN NASIL YAZILIR?

Şu an TDK'ya göre ayrı yazılır. Şuan şeklindeki yazım Türkçe kurallarına aykırıdır.

ŞU ANDA NASIL YAZILIR?

Şu anda nasıl yazılır TDK'da sıklıkla araştırılmaktadır. 'Şuanda' şeklinde kullanımlarla karşılaşılsa da kelimenin doğru yazılışı 'şu anda' şeklindedir.

ŞU AN Kİ NASIL YAZILIR?

Şu an ki nasıl yazıldığına dair de oldukça kafa karışıklığı bulunmaktadır. Kelime ile 'şuanki', 'şu an ki' ya da 'şu anki' gibi farklı şekillerde görülebilmektedir. Ancak kelimenin doğru yazılışı şu anki şeklinde olmalıdır.

ŞU ANA KADAR NASIL YAZILIR?

Şu an kelimesinin ayrı yazıldığından bahsetmiştik. Şu ana kadar kelimesi de ayrı olarak yazılmaktadır. Kelimenin 'şuana kadar' gibi yazımı kelime kurallarına uygun değildir.

TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE ŞU AN YAZIMI

  • Şu an (Doğru)
  • Şuan (Yanlış)
  • Şu anki (Doğru)
  • Şuanki (Yanlış)
  • Şu an ki (Yanlış)
  • Şu anda (Doğru)
  • Şu an da (Yanlış)

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