Her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir önceki ayın enflasyon oranları açıklanıyor. Ocak ayının son günlerinde ekonomide pek çok anlamda belirleyici etken olacak olan enflasyon oranları bekleniyor. Peki, Şubat ayı kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu?

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?

Şubat ayı kira artış oranı henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği anda detayları haberimizden bulabilirsiniz.

OCAK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin verileri duruyor. Bu nedenle ocak ayı enflasyonunun 1 Şubat 2023 Çarşamba günü ya da 2 Şubat 2023 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

ARALIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %97,72 arttı, aylık %0,24 azaldı