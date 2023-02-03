Her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir önceki ayın enflasyon oranları açıklanıyor. Enflasyon rakamları için geri sayım sona erdi. 2023 yılının ilk enflasyon oranı için gözler TÜİK'teydi. Ocak ayı enflasyon rakamının açıklanması ile Şubat ayı kira artış zam oranı belli oldu. Peki, Şubat ayı kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu?

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

Kira artış oranı, bugün (3 Şubat 2023 Cuma) TÜİK tarafından yapılan 2023 Ocak ayı enflasyon oranları ile netleşti.

Ocak ayında enflasyon yüzde 6.65 artarken, yıllık bazda yüzde 57.68 oldu.

KİRA ARTIŞLARINA YÜZDE 25 ZAM SINIRI!

Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme TBMM Genel Kurulu'ndan geçmişti.

Düzenleme, yasanın yürürlüğe girdiği tarih ve daha sonraki tarihlerde yapılan kira sözleşmelerini kapsıyor.

Düzenleme 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak.

ŞUBAT AYI KONUT KİRASI ARTIŞ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Kasım 2022

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL

OCAK AYI ENFLASYON ORANI 2023

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyatları Ocak'ta yıllık %57,68, aylık %6,65 arttı.

ARALIK ENFLASYON ORANI NE KADARDI?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %97,72 arttı, aylık %0,24 azaldı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,24 azalış; bir önceki yılın Aralık ayına göre %97,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %97,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,47 artış gösterdi.







