Süleyman Soylu
İstanbul'dan milletvekili seçilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yeni kabinede isminin yer alıp almadığı merak kazandı. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı mı olacak, milletvekili mi olacak? sorusuna Süleyman Soylu yanıt verdi.
YENİ KABİNE NE ZAMAN KURULACAK?
Yeni Kabine'nin ne zaman kurulacağı henüz açıklanmadı. 28. Dönem Milletvekili kesin seçim sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanırken TBMM İçtüzüğü’ne göre milletvekili seçimi kesin sonuçlarının ilanını takip eden üçüncü gün olan 2 Haziran 2023 Cuma günü, TBMM Genel Kurulu toplanacak.
YENİ BAKANLAR KİMLER OLACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadrolarımızı yenileyeceğiz" açıklamasında bulunurken gözler ''Kabine ne zaman değişecek, isimler belli oldu mu?'' sorularına çevrildi.
Fakat Yeni Bakanlar Kurulu'nda yeni kabine listesinde yer alacak isimler henüz açıklanmadı. Yeni Kabine listesi üyelerinin Haziran ayında resmi olarak açıklanması bekleniyor.
SÜLEYMAN SOYLU YENİ KABİNEDE OLACAK MI?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde TGRT Haber Ankara Temsilcisi Ercan Gürses'in 'Bakanlığa devam edecek misiniz?' sorusuna canlı yayında cevap verdi. Gürses'in 'Bakanlığa devam edecek misiniz?' sorusuna Bakan Soylu, "Ben milletvekiliyim. 10 gün sonra bakanlığım sona eriyor. 7 yıl görevdeydim, elimden gerekeni yaptı. Gücüm yettiğince ülkem ve milletim için gece gündüz gayret ettim. Ben cari duruma bakarım. Milletvekili yemini ettiğim andan itibaren bakanlık görevim sona erer. Milletvekili olarak da bu millete hizmet etmek benim için en büyük şereflerden bir tanesidir. Çok rahatım o konuda" cevabı verdi. Süleyman Soylu'nun yeni kabinede yer alıp almayacağı yarın TBMM Genel Kurulu toplantısının ardından netlik kazanacak.