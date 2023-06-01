İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde TGRT Haber Ankara Temsilcisi Ercan Gürses'in 'Bakanlığa devam edecek misiniz?' sorusuna canlı yayında cevap verdi. Gürses'in 'Bakanlığa devam edecek misiniz?' sorusuna Bakan Soylu, "Ben milletvekiliyim. 10 gün sonra bakanlığım sona eriyor. 7 yıl görevdeydim, elimden gerekeni yaptı. Gücüm yettiğince ülkem ve milletim için gece gündüz gayret ettim. Ben cari duruma bakarım. Milletvekili yemini ettiğim andan itibaren bakanlık görevim sona erer. Milletvekili olarak da bu millete hizmet etmek benim için en büyük şereflerden bir tanesidir. Çok rahatım o konuda" cevabı verdi. Süleyman Soylu'nun yeni kabinede yer alıp almayacağı yarın TBMM Genel Kurulu toplantısının ardından netlik kazanacak.