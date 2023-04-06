Sumaklı soğan salatası
Soğanlı sumaklı salata, kebap, balık gibi yemeklerin yanında vazgeçilmez. Türk sofralarının baş salatalarından biri olan soğanlı sumaklı salata yapmak oldukça pratik. İşte soğanlı sumaklı salata tarifinin detayları...
SUMAKLI SOĞAN SALATASI TARİFİ
4 adet orta boy soğan
5-6 dal maydanoz
2 yemek kaşığı sumak
1 çay kaşığı pul biber
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım limonun suyu
Tuz
SUMAKLI SOĞAN SALATASI NASIL YAPILIR?
Soğanı piyazlık doğrayın.
5 dakika kadar bol suyla yıkayın ve suyunu süzün.
Bu esnada maydanozları doğrayın.
Suyu süzülen soğanlara maydanozları ekleyin.
Limon suyunu soğanların üzerine gezdirin.
Sumak ve pul biber de ilave edip hepsini harmanlayın.
Salatanızı servis etmeden önce tuzunu da ekleyin. Afiyet olsun.