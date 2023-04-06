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Kebap yanında en çok yenilen sumaklı soğan salatası tarifi

Hafif ekşi aromasını sumağa borçlu olan, acısını ile soğandan alan nefis sumaklı maydanozlu soğan salatası genellikle kebap, lahmacun ile birlikte tüketilir. Sumaklı soğan salatasını yapmanın birkaç önemli püf noktası vardır. Yapılışı oldukça kolay, lezzetli soğan salatasını sizler için derledik. İşte kebap salatası olarak da tarif edilen sumaklı soğan salatası tarifi...

15:44 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sumaklı soğan salatası

Sumaklı soğan salatası

Soğanlı sumaklı salata, kebap, balık gibi yemeklerin yanında vazgeçilmez. Türk sofralarının baş salatalarından biri olan soğanlı sumaklı salata yapmak oldukça pratik. İşte soğanlı sumaklı salata tarifinin detayları...

SUMAKLI SOĞAN SALATASI TARİFİ

Malzemeler

4 adet orta boy soğan

5-6 dal maydanoz

2 yemek kaşığı sumak

1 çay kaşığı pul biber

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

Tuz

SUMAKLI SOĞAN SALATASI NASIL YAPILIR?

Soğanı piyazlık doğrayın.

5 dakika kadar bol suyla yıkayın ve suyunu süzün.

Bu esnada maydanozları doğrayın.

Suyu süzülen soğanlara maydanozları ekleyin.

Limon suyunu soğanların üzerine gezdirin.

Sumak ve pul biber de ilave edip hepsini harmanlayın.

Salatanızı servis etmeden önce tuzunu da ekleyin. Afiyet olsun.



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1 saat önce
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