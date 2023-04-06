Elmalı turta, yapımı oldukça kolay ve her mevsimde keyifle tüketebileceğiniz lezzetli bir tatlı tarifi. Taze elmalı dolgusu, tarçın ve muskat gibi baharatlarla harmanlanarak hazırlanan bu lezzetli tatlı içerisindeki her bir malzemenin birbirine uyumuyla damakları şenlendirecek. Üzerine dondurma veya sade krema ekleyerek lezzetine lezzet katabileceğiniz elmalı turta tarifini şimdiden favorileriniz arasına ekleyebilirsiniz. Peki elmalı turta tarifi nasıl yapılır? Malzemeleri ve kalorisi nedir? İşte tüm püf noktaları ve detaylarıyla tam ölçülü elmalı turta tarifi.