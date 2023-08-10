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Trendyol Süper Lig'in ilk maçında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek

Trendyol Süper Lig'de heyecan başlıyor. Trabzonspor ile Antalyaspor, Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında karşı karşıya gelecek. Trabzonspor-Antalyaspor maçı, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanıyor. Peki; Trabzonspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

12:15 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Süper Lig

Süper Lig

Trendyol Süper Lig 1. hafta maçında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Her iki takım da maçı kazanmak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı 11 Ağustos Cuma günü saat 21:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Süper Lig'de 1. hafta programı:

11 Ağustos Cuma

21.00 Trabzonspor - Antalyaspor

12 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü

19.15 Konyaspor - İstanbulspor

21.45 Pendikspor - Hatayspor

21.45 Kayserispor - Galatasaray

13 Ağustos Pazar

19.15 Sivasspor - Samsunspor

21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

21.45 Fenerbahçe - Gaziantep FK

14 Ağustos Pazartesi

21.00 Corendon Alanyaspor - Rams Başakşehir

21.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş



#trabzonspor
#antalyaspor
#trendyol süper lig
#süper lig
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