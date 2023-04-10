Süper Lig'de 28. haftanın görünümü
Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında Konyaspor ile Antalyaspor karşılaştı, 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden kazanan taraf 2-0'lık skorla ev sahibi Kasımpaşa oldu. MKE Ankaragücü evinde İstanbulspor’u konuk etti. Gol düellosunun olduğu maçta kazanan taraf MKE Ankaragücü oldu ve maç 3-2 sona erdi. Beşiktaş, sahasında ağırladığı Giresunspor karşısında geriye düşmesine rağmen 3-1 kazanmayı başardı.
Bugün ise Kayserispor-Ümraniyespor saat 16:00’da karşı karşıya gelecek. Bu haftanın son maçı ise saat 20:30’da Karagümrük-Fenerbahçe mücadelesi olacak.