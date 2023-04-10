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Süper Lig güncel puan durumu 28. hafta

Süper Lig puan durumunu sizler için hazırladık. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 3-1 yendi. Konyaspor ile Antalyaspor, Süper Lig'in 28. haftasının açılış maçında 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden bordo mavililer 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Peki Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 28. Hafta maç sonuçları Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor güncel puan durumu.

09:41 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Süper Lig'de 28. haftanın görünümü

Süper Lig'de 28. haftanın görünümü

Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında Konyaspor ile Antalyaspor karşılaştı, 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden kazanan taraf 2-0'lık skorla ev sahibi Kasımpaşa oldu. MKE Ankaragücü evinde İstanbulspor’u konuk etti. Gol düellosunun olduğu maçta kazanan taraf MKE Ankaragücü oldu ve maç 3-2 sona erdi. Beşiktaş, sahasında ağırladığı Giresunspor karşısında geriye düşmesine rağmen 3-1 kazanmayı başardı.

Bugün ise Kayserispor-Ümraniyespor saat 16:00’da karşı karşıya gelecek. Bu haftanın son maçı ise saat 20:30’da Karagümrük-Fenerbahçe mücadelesi olacak.

Süper Lig puan durumu (28. hafta)

Süper Lig 29. hafta maç programı

Balıkesirspor kafilesi deplasman dönüşü taraftarının saldırısına uğradı
Balıkesirspor kafilesi deplasman dönüşü taraftarının saldırısına uğradı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Baynet İnşaat Balıkesirspor'un futbolcuları ve teknik heyeti, deplasman dönüşü mola verdiği Manisa'nın Akhisar ilçesinde taraftarının saldırısına uğradı. Alınan bilgiye göre, ligin 31. haftasında deplasmanda AFC Kablo Kanalları Uşakspor'a 2-0 mağlup olan Baynet İnşaat Balıkesirspor, dönüş yolunda Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir restoranda yemek molası verdi. Bu sırada takım otobüsünü takip eden bir grup taraftar da restorana giderek futbolcu ve teknik heyetle tartıştı. İddiaya göre, büyüyen tartışmada taraftarlar, futbolculara ve teknik heyete saldırdı. Kimsenin yaralanmadığı olayda futbolcular bölgeden ayrılırken, restoranda da hasar oluştu.

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32 dakika önce
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