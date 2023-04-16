Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Antalyaspor sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Galatasaray, Kayserispor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar rakibini 6-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. İstanbulspor evinde Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip Emeka Friday Eze'nin golüyle 1-0 kazandı.Adana Demirspor 29. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Ev sahibi takım Akintola'nın iki gol attığı maçta rakibini 5-0 yenerek sahasında yenilmeme serisini devam ettirdi. Fenerbahçe, Süper Lig'de sahasında MKE Ankaragücü'nü 90+6'da bulduğu golle 2-1 mağlup etti.