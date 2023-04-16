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Süper Lig güncel puan durumu 29. hafta

Süper Lig puan durumunda güncel tablo, futbolseverlerin gündeminde. Süper Lig'de 29. hafta maçları cuma günü oynanan maçlarla birlikte başladı. Galatasaray evinde Kayserispor’u 6-0 yenerek liderliğini perçinledi. Ankaragücü deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-1 yenildi. Adana Demirspor da sahasında Kasımpaşa’yı 5-0 mağlup etti. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte 29. hafta maç sonuçları ve puan durumu.

13:39 . 16/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Süper Lig'de 28. haftanın görünümü

Süper Lig'de 28. haftanın görünümü

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Antalyaspor sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Galatasaray, Kayserispor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar rakibini 6-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. İstanbulspor evinde Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip Emeka Friday Eze'nin golüyle 1-0 kazandı.Adana Demirspor 29. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Ev sahibi takım Akintola'nın iki gol attığı maçta rakibini 5-0 yenerek sahasında yenilmeme serisini devam ettirdi. Fenerbahçe, Süper Lig'de sahasında MKE Ankaragücü'nü 90+6'da bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Süper Lig puan durumu (29. hafta)

Süper Lig 29. hafta maç programı


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