Süper Lig
2023-2024 Ne Zaman Başlayacak?
Süper Lig’in ilk haftası 11-12-13-14 Ağustos’ta oynanacak maçlarla başlayıp, 25 Aralık 2023 tarihinde ligin ilk bölümü tamamlanacak. Sezonun ikinci etabı 5 Ocak’ta başlayıp 19 Mayıs 2024’te sona erecek.
Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu planlaması Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden açıklandı. Bu sezon ligin ilk yarısı 18 hafta, ikinci yarısı ise 20 hafta olarak tamamlanacak.
Ligin ilk yarısı 18. hafta sonunda tamamlanırken, ilk hafta 11-12-13-14 Ağustos’ta oynanacak maçlarla başlayacak.
23-24-25 Aralık’ta oynanacak maçlarla ligin ilk bölümü tamamlanacak.
5-6-7 Ocak’taki maçlarla ligin ikinci yarısı başlarken, 19 Mayıs’ta sezon tamamlanacak.
Takvim yoğunluğu nedeniyle 17. ve 22. hafta mücadeleleri hafta içi oynanacak. Ayrıca 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler nedeniyle 31. hafta müsabakaları 2-3-4 Nisan tarihlerinde yapılacak.
SÜPER LİG DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU
Süper Lig'in yeni sezonunda oynanacak derbi haftaları belli oldu.
Ligde oynanacak derbi haftaları şöyle:
15’inci hafta Beşiktaş - Fenerbahçe
18’inci hafta Fenerbahçe – Galatasaray
2023-2024 SÜPER LİG FİKSTÜRÜ
Corendon Alanyaspor-Rams Başakşehir
Adana Demirspor-Çaykur Rizespor
VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş
Trabzonspor-Antalyaspor
Fenerbahçe-Gaziantep FK
Demir Grup Sivasspor-Yılport Samsunspor
Tümosan Konyaspor-İstanbulspor
Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa
Galatasaray-Trabzonspor
Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor
Rams Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük
Antalyaspor-Tümosan Konyaspor
Beşiktaş-Pendikspor
MKE Ankaragücü-Adana Demirspor
Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor
Kayserispor-Yılport Samsunspor
İstanbulspor-Galatasaray
Kasımpaşa-Pendikspor
Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor
Adana Demirspor-Beşiktaş
VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü
Trabzonspor-Çaykur Rizespor
Fenerbahçe-Rams Başakşehir
Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor
Tümosan Konyaspor-Gaziantep FK
Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor
Pendikspor-Corendon Alanyaspor
Kasımpaşa-Trabzonspor
Yılport Samsunspor-İstanbulspor
Gaziantep FK-Galatasaray
Rams Başakşehir-Tümosan Konyaspor
Antalyaspor-Kayserispor
Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor
MKE Ankaragücü-Fenerbahçe
Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük
5. hafta:
Kayserispor-Gaziantep FK
İstanbulspor-Rams Başakşehir
Galatasaray-Yılport Samsunspor
Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa
Adana Demirspor-Pendikspor
VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor
Trabzonspor-Beşiktaş
Fenerbahçe-Antalyaspor
Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü
Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor
Atakaş Hatayspor-Trabzonspor
Pendikspor-VavaCars Fatih Karagümrük
Kasımpaşa-Adana Demirspor
Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe
Gaziantep FK-İstanbulspor
Rams Başakşehir-Galatasaray
Antalyaspor-Yılport Samsunspor
Beşiktaş-Kayserispor
MKE Ankaragücü-Tümosan Konyaspor
Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor
Kayserispor-Rams Başakşehir
İstanbulspor-Antalyaspor
Galatasaray-MKE Ankaragücü
Yılport Samsunspor-Gaziantep FK
Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor
VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa
Trabzonspor-Pendikspor
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor
Tümosan Konyaspor-Beşiktaş
Atakaş Hatayspor-Tümosan Konyaspor
Pendikspor-Demir Grup Sivasspor
Kasımpaşa-Fenerbahçe
Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük
Adana Demirspor-Trabzonspor
Rams Başakşehir-Gaziantep FK
Antalyaspor-Galatasaray
Beşiktaş-İstanbulspor
MKE Ankaragücü-Kayserispor
Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor
Kayserispor-Çaykur Rizespor
İstanbulspor-MKE Ankaragücü
Galatasaray-Beşiktaş
Yılport Samsunspor-Rams Başakşehir
Gaziantep FK-Antalyaspor
VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor
Trabzonspor-Corendon Alanyaspor
Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor
Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa
Tümosan Konyaspor-Pendikspor
Atakaş Hatayspor-Kayserispor
Pendikspor-Fenerbahçe
Kasımpaşa-İstanbulspor
Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor
Adana Demirspor-Tümosan Konyaspor
VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor
Antalyaspor-Rams Başakşehir
Beşiktaş-Gaziantep FK
MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor
Çaykur Rizespor-Galatasaray
Kayserispor-Corendon Alanyaspor
İstanbulspor-Pendikspor
Galatasaray-Kasımpaşa
Yılport Samsunspor-Atakaş Hatayspor
Gaziantep FK-Çaykur Rizespor
Rams Başakşehir-MKE Ankaragücü
Antalyaspor-Beşiktaş
Fenerbahçe-Trabzonspor
Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor
Tümosan Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük
Atakaş Hatayspor-Galatasaray
Pendikspor-Yılport Samsunspor
Kasımpaşa-Kayserispor
Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK
Adana Demirspor-Fenerbahçe
VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor
Trabzonspor-Tümosan Konyaspor
Beşiktaş-Rams Başakşehir
MKE Ankaragücü-Antalyaspor
Çaykur Rizespor-İstanbulspor
Kayserispor-Adana Demirspor
İstanbulspor-Atakaş Hatayspor
Galatasaray-Corendon Alanyaspor
Yılport Samsunspor-Beşiktaş
Gaziantep FK-MKE Ankaragücü
Rams Başakşehir-Pendikspor
Antalyaspor-Çaykur Rizespor
Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük
Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor
Tümosan Konyaspor-Kasımpaşa
Atakaş Hatayspor-Antalyaspor
Pendikspor-Galatasaray
Kasımpaşa-Gaziantep FK
Corendon Alanyaspor-Tümosan Konyaspor
Adana Demirspor-Yılport Samsunspor
VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor
Trabzonspor-Kayserispor
Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor
MKE Ankaragücü-Beşiktaş
Çaykur Rizespor-Rams Başakşehir
Kayserispor-Pendikspor
İstanbulspor-Corendon Alanyaspor
Galatasaray-Adana Demirspor
Yılport Samsunspor-Kasımpaşa
Gaziantep FK-Trabzonspor
Rams Başakşehir-Atakaş Hatayspor
Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük
Beşiktaş-Fenerbahçe
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor
Tümosan Konyaspor-Demir Grup Sivasspor
Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK
Pendikspor-Antalyaspor
Kasımpaşa-Rams Başakşehir
Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü
Adana Demirspor-İstanbulspor
VavaCars Fatih Karagümrük-Kayserispor
Trabzonspor-Yılport Samsunspor
Fenerbahçe-Tümosan Konyaspor
Demir Grup Sivasspor-Galatasaray
Çaykur Rizespor-Beşiktaş
Kayserispor-Fenerbahçe
İstanbulspor-Trabzonspor
Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük
Yılport Samsunspor-Tümosan Konyaspor
Gaziantep FK-Adana Demirspor
Rams Başakşehir-Demir Grup Sivasspor
Antalyaspor-Kasımpaşa
Beşiktaş-Corendon Alanyaspor
MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor
Çaykur Rizespor-Pendikspor
Atakaş Hatayspor-Beşiktaş
Pendikspor-MKE Ankaragücü
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor
Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor
Adana Demirspor-Antalyaspor
VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK
Trabzonspor-Rams Başakşehir
Fenerbahçe-Galatasaray
Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor
Tümosan Konyaspor-Kayserispor
Kayserispor - Demir Grup Sivasspor
İstanbulspor - Fenerbahçe
Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor
Yılport Samsunspor - VavaCars Fatih Karagümrük
Gaziantep FK - Pendikspor
RAMS Başakşehir - Adana Demirspor
Antalyaspor - Corendon Alanyaspor
Beşiktaş - Kasımpaşa
MKE Ankaragücü - Trabzonspor
Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor