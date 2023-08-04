ekipleri, 2023-2024 sezonu öncesi yeni transferle kadrosunu güçlendirirken, yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) geçtiğimiz günlerde Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 2023-2024 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirdi. Yaşanan bu gelişme, "

ne zaman başlıyor, ilk hafta hangi maçlar var?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 2023-2024