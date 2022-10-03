ÖZET: Beşiktaş (BJK) 0-0 Fenerbahçe (FB)

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu sekizinci hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Vodafone Park Stadyumu'nda saat 20:00'de başlayan mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetti. Siyah-beyazlı ekibin Cezayirli yıldız kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, 5 maç sonra maç kadrosuna dahil edildi. Beşiktaş’ın sezon başında Southampton’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nathan Redmond, ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11’de başladı.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı özeti

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ilklere sahne oldu

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu ilk kez derbi maçta görev aldı. Transfer döneminde kadroya dahil edilen Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Masuaku, Muleka, Dele Alli, Redmond ve Weghorst, Türkiye kariyerlerindeki ilk derbi maçına Fenerbahçe karşısında çıktı.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Norveç Milli Takımı'ndan sakat dönen Joshua King, Rennes maçında direğe çarparak sakatlık yaşayan Luan Peres, derbi maçta görev alamadı.

Fenerbahçe teknik direktörü Joge Jesus yedek kulübesine daldı

Ev sahibi Beşiktaş 7 hafta sonunda 4 galibiyet, 2 beraberlik sonucu elde ettiği 15 puanla bu karşılaşma öncesinde Süper Lig'de 6. sırada yer almıştı.

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Fenerbahçe ise 4 galibiyet 1 beraberlik sonucu elde ettiği 14 puanla bu karşılaşma öncesinde Süper Lig'de 7. sırada yer almıştı. İki takımın aralarında yaptıkları son 10 karşılaşmanın 2'sini Beşiktaş, 2'sini Fenerbahçe kazanırken 6 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı geniş özet görüntülerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı özet kritik pozisyonu

Beşiktaş-Fenerbahçe derbi geniş özeti

Spor Toto Süper Lig’in 8’inci haftasında Beşiktaş, derbi maçta Fenerbahçe’yi konuk etti.

Süper Lig 8. hafta Beşiktaş Fenerbahçe derbisi

1’inci Sol kanattan kazanılan korneri kullanan İrfan Can Kahveci'nin ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Arthur Masuaku kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

3' Arthur Masuaku'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Gustavo Henrique topu uzaklaştırıyor.

8' Sağ kanatta Dele Alli'nin defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Nathan Redmond için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

9’uncu dakikada Szalai’nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Valencia’nın sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

27' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan İrfan Can Kahveci'nin, ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Willian Arao'nun kafa vuruşunda Josef De Souza'dan seken topa Ersin Destanoğlu hakim olmayı başarıyor.

31’inci dakikada sol kanattan Masuaku’nun kullandığı kornerde Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışındaki Salih’in yeniden içeri doldurduğu topa penaltı noktasının hemen önünde Tayyip Talha kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

BJK-FB derbisi Valencia gole çok yaklaştı

42' Beşiktaş yarı sahasında yaşanan ikili mücadele sırasında Miguel Crespo, hızlı atağı kesmek için topla birlikte ilerleyen Salih Uçan'ı formasından çekince hakem Volkan Bayarslan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

44’üncü dakikada Salih’in ara pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Muleka, bekletmeden yerden içeri çevirdi. Arka direğe koşan Weghorst’un kayarak yaptığı vuruşta Fenerbahçe savunması ayak koydu ve top kornere gitti.

Meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 44'üncü dakikada Salih'in ara pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Muleka, bekletmeden yerden içeri çevirdi.

Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı pozisyonu

45' Arthur Masuaku, itirazları nedeniyle hakem Volkan Bayarslan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

51' Arthur Masuaku'nun uzun taç atışına yükselen Jackson Muleka'nın kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

61' Karşılaşmanın 3'te 2'lik bölümü geride kalırken topla oynama yüzdelerinde Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

66' Dele Alli'nin sağ kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasında Ferdi Kadıoğlu topu uzaklaştırıyor.

73' Beşiktaş'ta aynı dakikada üç oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Jackson Muleka, Salih Uçan ve Dele Alli oyundan çıkarken, Rachid Ghezzal, Gedson Fernandes ve Tayfur Bingöl yerlerine giren isimler oluyor. REKLAM

BJK FB derbisi

82' Beşiktaş'ta dördüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Nathan Redmond oyundan çıkarken, Cenk Tosun yerine giren isim oluyor.

83' Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Michy Batshuayi, Rachid Ghezzal'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Volkan Bayarslan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

86' Fenerbahçe'de dördüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Lincoln Henrique oyundan çıkarken, Ezgjan Alioski yerine giren isim oluyor.

89' Beşiktaş gole yaklaşıyor.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİ GENİŞ ÖZETİ İZLE

Beşiktaş-Fenerbahçe 11’i

BEŞİKTAŞ

Ersin Destanoğlu

Rosier,

Tayyip Talha Sanuç,

Saiss,

Masuaku,

Salih Uçan,

Josef,

Muleka,

Dele Alli,

Redmond,

Weghorst

FENERBAHÇE:

Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Arao, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci, Pedro, Valencia

Beşiktaş derbi sonrası Jorge Jesus’dan açıklama

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. Bu akşamki sonuçtan dolayı memnun olmadığını aktaran Jesus, “Düşünüyorum ki Beşiktaş’ı da memnun etmedi. İki takım da kazanmak için oynadı.

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İlk 70 dakikada daha iyi olan bizdik. Daha fazla şut çeken, pozisyona giren bizdik. Son 15-20 dakikada Beşiktaş daha iyiydi. Yaptıkları değişiklikler oyun anlamında onları yukarıya çekti. Bizim iki tane girdiğimiz pozisyon vardı son 15 dakikada. Büyük ve güzel bir maçtı. Maçın hızı, teknik ve taktik anlamda güzeldi. Dünyadaki büyük derbilere baktığımızda bugünkü maçın kalitesi yüksekti. Taraftarlar güzel bir atmosfer yarattılar. Oyuncular da rakiplerine, kulüplerine saygı göstererek oynadı. Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe futbolcularını tebrik ediyorum” diye konuştu.

Kalitesi yüksek bir takımla oynadıklarını aktaran deneyimli teknik adam, “Bugün çok iyi organize olan takıma karşı oynadık. Kaliteli oyuncuları olan ve Fenerbahçe’ye benzer kalitede bir takıma karşı oynadık. Diğer oynadığımız maçlara kıyasla daha dengeliydi. Milli takıma 13-14 oyuncu veren takımlar bu tarz sıkıntılar yaşıyor. Ama bundan Valencia’yı hariç tutuyorum, kendisi yüksek bir seviyede oynadı” ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe’nin maç öncesinde favori olarak gösterilmesiyle ilgili ise Jesus şunları söyledi:

“Fenerbahçe’nin neden bu maçın favorisi olduğunu anlamıyorum. Beşiktaş’ın da çok iyi ve kaliteli oyuncusu var, şampiyonluk için yarışıyorlar. Dengeli maç ve dengeli bir lig. Bu sene şampiyonluğa oynayan 5 tane takım var. Geçen sene Trabzonspor çok önde götürmüştü. Bu sene takımlar çok yatırım yaptı. Bu sebepten dolayı Fenerbahçe’yi favori olarak görmedim. Favori sahada gösterilir. İki takım da iyi oynadı ve şampiyonluğa oynayacağını gösterdi."

2022-2023 sezonu derbi tarihleri

10. hafta

Beşiktaş - Trabzonspor

13. hafta

Galatasaray - Beşiktaş

15. hafta

Trabzonspor - Fenerbahçe

18. hafta

Fenerbahçe - Galatasaray

BAY tarihleri

Fenerbahçe, 6. haftayı BAY geçecek. Galatasaray, 9. haftayı BAY geçecek. Trabzonspor, 12. haftayı BAY geçecek. Beşiktaş, 17. haftayı BAY geçecek.

ÖZGÜN ÖZET | Alanyaspor-Giresunspor: 1-1

ÖZGÜN ÖZET | Sivasspor - Hatayspor: 1-2

Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe MAÇ ÖZETİ | 36. Hafta - 2021/22