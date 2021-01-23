Süper Lig canlı puan durumu ve canlı maç sonuçları Yeni Şafak’ta

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı kızışıyor. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Gaziantep gibi takımlar puan durumunda üst sıralarda yer alırken taraflar ise oynanan maçların ardından maç sonuçlarını ediyor.

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Süper Lig 21. Hafta fikstürü





Başakşehir Çaykur Rizespor maçı istatistikleri

Başakşehir, Süper Lig tarihinde Rizespor'u konuk ettiği altı maçın beşini kazandı (1B) ve rakip filelere toplam 14 gol gönderdi (maç başına 2.3).

Başakşehir ile oynadığı son yedi Süper Lig maçını kazanamayan Rizespor (2B 5M), rakibini en son Aralık 2015'te mağlup edebildi.

Başakşehir, Süper Lig tarihinde Rizespor ile oynadığı bütün maçlarda rakip fileleri en az bir kez havalandırdı (12 maçta 25 gol).

Rizespor bugüne kadar sezona "son şampiyon" unvanıyla giren takımlara konuk olduğu hiçbir Süper Lig maçını kazanamadı (5B 14M).

Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Başakşehir (3B 1M), bu galibiyeti kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada aldı (1-0 vs BB Erzurumspor).

Henry Onyekuru, İstanbul’da

Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı Monaco’nun Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, İstanbul’a geldi.

Galatasaray’ın görüşmelere başladığını bildirdiği Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, İstanbul’a geldi. Onyekuru, Fransa’nın Paris şehrinden İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. 23 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atacak. Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na geçici transferi için görüşmelere başladığını bildirmişti.

Henry Onyekuru, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında da Galatasaray’da kiralık olarak forma giymişti.

Nijeryalı futbolcu, bu sezon Monaco ile 4 resmi maçta görev aldı ve 1 asist yaptı.

Genç futbolcu, tekrar Galatasaray’a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.