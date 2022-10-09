ÖZET | Giresunspor - Beşiktaş: 0-1

Beşiktaş deplasmanda tek golle kazandı. Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. İşte Giresunspor - Beşiktaş maçının özeti, golü ve kritik pozisyonları.

Giresunspor - Beşiktaş maçının özeti

Giresunspor Beşiktaş maçı

15. dakikada Masuaku'nun serbest vuruşta ceza sahasına yaptığı ortada oluşan karambolde Emrecan Uzunhan, topa son dokunan isim oldu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. Yaşar Kemal Uğurlu, VAR kontrolünün ardından golü iptal ederken, Bitexen Giresunsporlu Bajic'in, Tayyip Talha Sanuç'a yönelik müdahalesinden dolayı penaltı kararı verdi. 20. dakikada topun başına gelen Weghorst'un vuruşunda top kaleci Onurcan Piri de kaldı.

30. dakika Tayfur Bingöl'ün sol kanattan yaptığı ortada Dele Alli, kafa ile arka direğe aktardı. Defansın ters vuruşunda topu kaleci Onurcan Piri, son anda kurtardı.

34. dakikada Masuaku'nın sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahasında oluşan karambolde defasın uzaklaştıramadığı top, son olarak Tayyip Talha Sanuç'un önünde kaldı. Bu oyuncunun röveşata vuruşunda topu ağlara gönderdi. 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada Weghorst pasında ceza sahası içerisinde Redmond boş pozisyonda topla buluştu. Bu oyuncunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

74. dakikada Dele Alli iki oyuncuyu çalımlayarak sol kanattan getirdiği topu ceza sahası içerisindeki Ghezzal'a aktardı. Bu oyuncu kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda top kalecide kaldı.

80. dakikada Görkem Sağlam'ın sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde Arias'ın dokunduğu topu Beşiktaş defansı kale çizgisi önünde uzaklaştırdı.

87. dakikada Ghezzal'ın defansın arkasına attığı pasta NKoudou topla buluştu. Bu oyuncunun yerden topu Weghorst'a aktardı. Weghorst'un vuruşunda kaleci Onurcan Piri, topu son anda kurtardı.

90. dakikada Bitexen Giresunspor atağında sağ kanattan Borja Sainz'in ceza sahasına yaptığı ortada Hayrullah Bilazer, boş pozisyondaki Oğulcan Çağlayan'a topu aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top köşeden ağlara gitti. Ancak maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu VAR kontrolünün ardından ofsayt kararıyla golü geçerli saymadı.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Valerien Ismael: Bizim açımızdan iyi bir maç oldu

Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, zor bir maç oynadıklarını söyledi. Zeminden dolayı sakatlıkların yaşandığını ifade eden Ismael, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zor bir maç oldu. Ancak bunu rakipten dolayı diyemiyorum bunu. Zeminden dolayı yaşadığımız sakatlıklardan ve kaçırdığımız fırsatlardan dolayı. 3-0 ya da 4-0 olabilecek bir maçtı. Ama futbol böyledir. Siz gol atamadıkça, rakip maçın sonlarına doğru maça ortak olur ve gol atma fırsatını onlar da yakalar. Emrecan'ın sakatlığı özellikle işimizi çok zorlaştırdı. Son anlarda koşamıyordu. Günün sonuna 3 puanı almak önemliydi ve biz 3 puanı aldık. Bizim açımızdan iyi bir maç oldu."

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Mantalite anlamında iyi bir maç olduğunu dile getiren Ismael, "Dediğim gibi zemin kaynaklı sıkıntılar yaşadık. Şimdi dinleneceğiz. Önümüzde içeride evimizde oynayacağımız Trabzon maçına hazırlanacağız." diye konuştu.