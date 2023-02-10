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Süper Lig maçları ne zamana ertelendi?

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 18 bin 342 kişi hayatını kaybetti, 74 bin 242 kişi yaralandı. Hatayspor ve Malatyaspor depremden etkilenen kulüplerden oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 17 Şubat olarak öngörülen Süper Lig başlangıç tarihinin 3-4 Mart'a ertelendiğini duyurdu. Peki Hatayspor ligden çekildi mi?

09:59 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?

Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremlerde saat 08.30 itibarıyla 18 bin 342 kişinin hayatını kaybettiği, 74 bin 242 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Deprem sonrası Süper Lig maçları ne zaman oynanacak?

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında yaşanan acılar nedeniyle ülkemizde futbol başta olmak üzere birçok federasyon maçlarını erteledi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da yaptığı açıklamada maçların 17 Şubat’ta oynanacağını duyurmuştu. Ancak bu karardan vazgeçildi ve yapılan son açıklamada maçlar Mart ayı başına ertelendi.

Hatayspor ligden çekildi mi?

Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada, “Acımız çok büyük. Onun için bugün itibarıyla maçlarımızı 3-4 Mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık. Hatayspor Kulübü bugün yazı gönderdi. Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz. Bu sezon ligden 2 takım düşecek, 3 takım çıkacak. Gelecek sezon Süper Lig 20 takımlı olacak” ifadelerini kullandı.



#Süper Lig
#Süper Lig başlangıç tarihi
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#Mehmet Büyükekşi
1 saat önce
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