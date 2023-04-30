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Süper Lig güncel puan durumu: 2022/23 sezonu 32. hafta

Süper Lig puan durumunu sizler için hazırladık. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 yenildi. Ankaragücü, Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Süper Lig'de gelecek hafta Ankaragücü, Trabzonspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise haftayı BAY geçecek. Fraport Tav Antalyaspor deplasmanda Fatih Karagümrük'ü Doğukan Sinik'in attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. İşte Süper Lig 32. Hafta maç sonuçları Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor güncel puan durumu.

13:31 . 30/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Süper Lig puan durumu

Süper Lig puan durumu

Süper lig güncel puan durumu haberimizde. Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Sivas 4 Eylül Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-1 kazanarak, zirve yarışında hata yapmadı. Fenerbahçe’yi galibiyete taşıyan golleri 22. dakikada Diego Rossi, 45+1 ve 45+10. dakikalarda Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Sivasspor’un tek golü 76. dakikada Jordy Caicedo’dan geldi. Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci, 45+5. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Arabam.com Konyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Puzuelo ve 85. dakikada Soner Dikmen kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü ise 12. dakikada Marek Hamsik kaydetti. Ayrıca bordo-mavili takımda Bakasetas 45+5. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken devreye 0-0'la girildi. Karşılaşmanın ikinci yarısında da eşitlik bozulmadı ve mücadele 0-0 noktalandı. Süper Lig'de gelecek hafta Ankaragücü, Trabzonspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise haftayı BAY geçecek. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fraport Tav Antalyaspor'u konuk etti. Deplasman ekibi karşılaşmadan Doğukan Sinik'in 21. dakikada kaydettiği gol ile 1-0 galip ayrıldı.

Süper Lig 32. hafta maç sonuçları

Corendon Alanyaspor 1-0 HangiKredi Ümraniyespor (Kırbıyık Holding)

VavaCars Fatih Karagümrük 0-1 Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

Arabam.com Konyaspor 2-1 Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Demir Grup Sivasspor 1-3 Fenerbahçe (Sivas 4 Eylül)

MKE Ankaragücü 0-0 Kasımpaşa (Eryaman)

30 Nisan Pazar:

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

1 Mayıs Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Bitexen Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Süper Lig puan durumu

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