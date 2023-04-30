Süper lig güncel puan durumu haberimizde. Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Sivas 4 Eylül Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-1 kazanarak, zirve yarışında hata yapmadı. Fenerbahçe’yi galibiyete taşıyan golleri 22. dakikada Diego Rossi, 45+1 ve 45+10. dakikalarda Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Sivasspor’un tek golü 76. dakikada Jordy Caicedo’dan geldi. Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci, 45+5. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Arabam.com Konyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Puzuelo ve 85. dakikada Soner Dikmen kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü ise 12. dakikada Marek Hamsik kaydetti. Ayrıca bordo-mavili takımda Bakasetas 45+5. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken devreye 0-0'la girildi. Karşılaşmanın ikinci yarısında da eşitlik bozulmadı ve mücadele 0-0 noktalandı. Süper Lig'de gelecek hafta Ankaragücü, Trabzonspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise haftayı BAY geçecek. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fraport Tav Antalyaspor'u konuk etti. Deplasman ekibi karşılaşmadan Doğukan Sinik'in 21. dakikada kaydettiği gol ile 1-0 galip ayrıldı.