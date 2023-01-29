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Süper Lig 21. hafta puan durumu

Süper Lig puan durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz. Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta maçları bugün oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ile tamamlanacak. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-0 mağlup etti. Trabzonspor'u 2-1 yenen Atakaş Hatayspor, 5 maç sonra 3 puanla tanıştı. Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor'u 3-2 yendi. İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Tottenham sahasında Fulham'ı 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Peki Süper Lig 21. Hafta maç sonuçları Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor güncel puan durumu nasıl? İngiltere Premier Ligi, Almanya Bundesliga Ligi ve İtalya Serie A Ligi ile diğer liglerde takımların güncel puan durumu.

15:23 . 29/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Süper Lig puan durumu

Süper Lig puan durumu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Giresunspor'u deplasmanda 4-0 yenerek hem galibiyet serisini hem de liderliğini sürdürdü. Beşiktaş, ağırladığı Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Trabzonspor'u 2-1 yenen Atakaş Hatayspor, 5 maç sonra 3 puanla tanıştı. İstanbulspor kendi evinde Kayserispor’a 2-4 yenilirken, İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Tottenham ile Fulham karşı karşıya geldi. Tottenham, Harry Kane'in golüyle rakibini 1-0 mağlup etti.

Süper Lig 21. hafta maç sonuçları

Beşiktaş 3-0 Corendon Alanyaspor

Demir Grup Sivasspor 1-2 Adana Demirspor A.Ş.

MKE Ankaragücü 0-2 Gaziantep FK (Eryaman)

Atakaş Hatayspor 2-1 Trabzonspor (Yeni Hatay)

Fraport TAV Antalyaspor 3-2 HangiKredi Ümraniyespor (Corendon Airlines Park Antalya)

Bitexen Giresunspor 0-4 Galatasaray (Çotanak Spor Kompleksi)

İstanbulspor 2-4 Yukatel Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

Güncel puan durumu

İşte Süper Lig, İngiltere Premier Ligi, Almanya Bundesliga Ligi ve İtalya Serie A Ligi ile diğer liglerde takımların güncel puan durumu:











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1 saat önce
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Süper Lig 21. hafta puan durumu
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