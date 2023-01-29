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Süper Lig puan durumu
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Giresunspor'u deplasmanda 4-0 yenerek hem galibiyet serisini hem de liderliğini sürdürdü. Beşiktaş, ağırladığı Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Trabzonspor'u 2-1 yenen Atakaş Hatayspor, 5 maç sonra 3 puanla tanıştı. İstanbulspor kendi evinde Kayserispor’a 2-4 yenilirken, İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Tottenham ile Fulham karşı karşıya geldi. Tottenham, Harry Kane'in golüyle rakibini 1-0 mağlup etti.
Beşiktaş 3-0 Corendon Alanyaspor
Demir Grup Sivasspor 1-2 Adana Demirspor A.Ş.
MKE Ankaragücü 0-2 Gaziantep FK (Eryaman)
Atakaş Hatayspor 2-1 Trabzonspor (Yeni Hatay)
Fraport TAV Antalyaspor 3-2 HangiKredi Ümraniyespor (Corendon Airlines Park Antalya)
Bitexen Giresunspor 0-4 Galatasaray (Çotanak Spor Kompleksi)
İstanbulspor 2-4 Yukatel Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
İşte Süper Lig, İngiltere Premier Ligi, Almanya Bundesliga Ligi ve İtalya Serie A Ligi ile diğer liglerde takımların güncel puan durumu: